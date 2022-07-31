"Другу армію світу" вже не врятують запаси радянського заліза

московія може, звичайно, лізти в радянські запаси бронетехніки й арти, що дозволить іще певний час воювати.

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Питання ж буде "Що далі?", коли і радянські запаси вичерпаються на фоні деіндустріалізації й технологічних обмежень Заходу.

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Точно всю лінійку систем не вдасться виробляти, чому приклад Іран, в якого вийшло із ракетами і безпілотними літальними апаратами , але не вийшло із бронетехнікою і якісною пілотованою авіацією. А одними ракетами і безпілотниками території під контроль не беруться.

Якраз в цьому контексті важливі для України 100 PzH 2000, які дуже б хотілося таки отримати від Федеративної Республіки Німеччини.

Ті, хто тут розповідає про офігєнно великий мобілізаційний потенціал московії, просто подумайте – скільки московити зробили основних бойових танків типу Т-90 після 1991 року, а скільки модернізували із тих, які СРСР робив типу Т-72 і Т-80?

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Глухий кут кремлівських щурів

Українці, які вже отримали один урок на тему "Між тим, що пишуть московити на папері, й тим, що на практиці у них в армії, – велика прірва", досі вірять в історії "Там у московії всього дох*я". О’кей.

Так, запаси радянські є. Й ще певний час на них вони воюватимуть. Далі ж невідомо що, бо:

а) деніндустріалізація після 1991 року;

б) жодна країна у світі сама зараз не робить нормальної зброї.

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