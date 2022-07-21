Зокрема, на Смоленському авіаційному заводі виготовляються Х-31 за старими схемами. Крім того, у Росії відновлено серійне виробництво ракет Х-59 обмежених комплектацій.

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Плани росії

Тобто можна говорити про те, що найближчим часом основною ракетною зброєю, що застосовується по території України, стануть ракети середнього радіусу.

Відновлення серійного виробництва крилатих та балістичних ракет неможливе.

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За час повномасштабного вторгнення в Україну їхнє виробництво було не масовим – поштучним – через відсутність мікросхем.

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