В частности, на Смоленском авиационном заводе изготовляются Х-31 по старым схемам. Кроме того, в россии восстановлено серийное производство ракет Х-59 ограниченных комплектаций.
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Планы россии
То есть, можно говорить о том, что в ближайшее время основным ракетным оружием применяемым по территории Украины станут ракеты среднего радиуса.
Восстановления серийного производства крылатых и баллистических ракет невозможно.
Важно Отставка Драги – еще один сигнал, что Украине нужно ускоряться
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