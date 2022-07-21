Іран готовий передати зброю до росії

Про те, що Іран готовий експортувати "найдосконалішу" військову техніку та зброю "дружнім країнам" заявив командувач Сухопутними військами Ірану Кіомарс Хейдарі.

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Іран готовий експортувати військову техніку та зброю до дружніх країн,

– заявив Хейдарі.

Командувач Сухопутними військами Ірану заявив, що їхня армія змогла розробити передові БПЛА, які використовуються для дальньої та транскордонної розвідки та бойових операцій.

Він також розповів про структурні зміни у армії Ірану, які дадуть можливість швидше модернізувати власну зброю для покращення точності та дальності її дії.

Зауважте: влада Ірану заявила, що не продаватиме безпілотники росії, але радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що у США є дані про те, що Тегеран таки готується продати кілька сотень БпЛА.

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20 липня російський диктатор прибув до Ірану. Там він мав намір домовитись про закупівлю іранських безпілотників.

Очільник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що країна не постачатиме росії зброю. Водночас журналіст Мохаммад Фараджаллах вважає, що Іран може використати слабке становище росії, аби та поступилася у деяких питаннях.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що бажання путіна налагодити зв'язок з Іраном – дуже "красномовне" і свідчить про те, що росію все більш відрізають від світу завдяки санкціям.

До слова, військовий експерт Ігаль Левін каже, що навряд чи Іран не піде на поступки і постачатиме зброю країні-агресорці. Навіть, якщо це трапиться, то це буде невелика кількість й не найкращої якості. Їх буде недостатньо для повномасштабної війни.

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