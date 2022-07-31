"Вторую армию мира" уже не спасут запасы советского железа

московия может, конечно, лезть в советские запасы бронетехники и арты, что позволит еще некоторое время воевать.

"Не имеющее аналогов" закончилось 30 лет назад

Вопрос же будет "Что дальше?", когда и советские запасы иссякнут на фоне деиндустриализации и технологических ограничений Запада.

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Точно всю линейку систем не удастся производить, чему пример Иран, у которого вышло с ракетами и беспилотными летательными аппаратами , но не получилось с бронетехникой и качественной пилотируемой авиацией. А одними ракетами и беспилотниками территорию под контроль не берут.

Как раз в этом контексте важны для Украины 100 PzH 2000, которые очень хотелось получить от Федеративной Республики Германии.

Те, кто здесь рассказывает об офигенно большом мобилизационном потенциале московии, просто подумайте – сколько московиты сделали основных боевых танков типа Т-90 после 1991 года, а сколько модернизировали из тех, которые СССР делал типа Т-72 и Т-80?

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Глухой угол кремлевских крыс

Украинцы, которые уже извлекли один урок на тему "Между тем, что пишут московиты на бумаге, и тем, что на практике у них в армии – большая пропасть", до сих пор верят в истории "Там в московии всего дох*я". О'Кей.

Да, запасы советские есть. И еще некоторое время они будут воевать. Дальше неизвестно что, потому что:

а) дениндустриализация после 1991 года;

б) ни одна страна в мире сама сейчас не производит нормального оружия.

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