"Не имеющее аналогов" закончилось 30 лет назад
Вопрос же будет "Что дальше?", когда и советские запасы иссякнут на фоне деиндустриализации и технологических ограничений Запада.
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Как раз в этом контексте важны для Украины 100 PzH 2000, которые очень хотелось получить от Федеративной Республики Германии.
Те, кто здесь рассказывает об офигенно большом мобилизационном потенциале московии, просто подумайте – сколько московиты сделали основных боевых танков типа Т-90 после 1991 года, а сколько модернизировали из тех, которые СССР делал типа Т-72 и Т-80?
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Глухой угол кремлевских крыс
Украинцы, которые уже извлекли один урок на тему "Между тем, что пишут московиты на бумаге, и тем, что на практике у них в армии – большая пропасть", до сих пор верят в истории "Там в московии всего дох*я". О'Кей.
Да, запасы советские есть. И еще некоторое время они будут воевать. Дальше неизвестно что, потому что:
а) дениндустриализация после 1991 года;
б) ни одна страна в мире сама сейчас не производит нормального оружия.
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