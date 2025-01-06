Ляпас від нової влади у Дамаску: російське судно вже третю добу не може зайти до порту у Сирії

Після падіння режиму Асада російські військові у Сирії зазнають справжніх "поневірянь". Москві досі не вдалося домовитися про збереження своїх військово-морських баз у Тартусі і Хмеймімі.

Ба більше, навіть забратися геть з Сирії у росіян не виходить безпроблемно. Так, стало відомо, що евакуаційне судно окупантів вже майже третю добу плаває біля сирійських берегів, бо не може ніяк отримати дозвіл від нової влади у Дамаску на захід у порт Тартус, передає 24 Канал із повідомленням на "Важные истории".

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Російські евакуаційні судна не пускають до Сирії

Зазначається, що вантажне судно "Спарта" під прапором Росії наблизилося до порту близько 5:00, у неділю, 5 січня. Ймовірно, корабель прибув для евакуації російських військових.

Згідно з даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, "Спарта" вже понад 34 години не може зайти до Тартуса. На думку аналітика Олівера Александера, це говорить про те, що Росія не отримала дозволу на використання сирійських портів після падіння режиму Башара Асада.

Єдиним способом евакуації російського військового контингенту із Сирії залишається транспортна авіація, що пояснює велику кількість вильотів з авіабази у Хмеймімі, вважає аналітик.

11 грудня "Спарта" вийшла з Калінінградської області. За місяць до цього, 11 листопада, суховантаж зайшов на військово-морську базу в Балтійську.

Це перше російське евакуаційне судно, яке прибуло до Сирії. Суховантаж "Урса Майор", що прямував разом з ним, 23 грудня затонув біля берегів Іспанії. Обидва судна належать компанії "Оборонлогістика", що входить до структури міноборони Росії.

Нагадаємо, що нещодавно українська розвідка розповідала, що Росія готує перекидання озброєння та техніки з військово-морської бази в сирійському Тартусі до Лівії. До Тартуса мають прибути великі десантні кораблі "Іван Ґрен", "Олександр Отраковський" та суховантажне судно Sparta для транспортування техніки.

До слова, після падіння режиму Асада російська військова присутність у Сирії залишилася під питанням. У Кремлі заявили, що вестимуть перемовини із новою владою щодо збереження головних баз у Тартусі та Хмеймімі.