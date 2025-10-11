Країна-агресор посилила удари по енергетичній системі України. Зокрема напередодні, 10 жовтня, через російські обстріли низка областей залишилася без світла.

Ці дії є елементом довготривалої кампанії Кремля. Про таке розповідає 24 Канал, посилаючись на матеріал ISW.

До теми Ворог атакував дронами енергетику Одещини: люди залишилися без світла, є постраждала

Що стоїть за ворожими ударами по критичній інфраструктурі України?

У ніч на п'ятницю, 10 жовтня, Росія провела чергову масштабну повітряну атаку, аби залишити українців без світла й тепла перед зимою.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 497 безпілотників та різні типи ракет, серед яких "Іскандер-М і "Кинжал".

На думку аналітиків ISW, останні удари демонструють, що Росія цілеспрямовано атакує менші регіональні об'єкти енергетики, де система ППО обмежена, зокрема через нестачу американських систем Patriot.



Аналітика ISW стосовно посилення російських атак на Україну

Зауважте! Експерти стверджують, що окупанти намагаються докласти максимум зусиль задля підриву енергетичної безпеки України напередодні опалювального сезону 2025 – 2026 років.

До того ж таким способом загарбники чинять значний психологічний тиск на цивільне населення.

Постійні масовані удари по енергетичній інфраструктурі свідчать, що Володимир Путін не зацікавлений у жодних мирних переговорах,

– резюмували в ISW.

Які наслідки російського удару 10 жовтня?