Данія знову закривала свої аеропорти після того, як невідомі об'єкти перетнули її повітряний простір. Подібні випадки трапляються не вперше. Є припущення, що до цього може бути причетна Росія, навмисне створюючи такі ситуації.

З'являлись повідомлення, що російські дрони та літаки могли навмисне перетнути повітряний простір Естонії, Польщі, Румунії, Латвії, Литви та Балтійського моря. Військовий оглядач Василь Пехньо розповів в етері 24 Каналу, що малоймовірно, що таким чином Кремль готуються до війни із НАТО, проте є нюанс.

До теми Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО

Чому Росія вчиняє провокації проти країни НАТО?

Василь Пехньо вважає, що Росія не готова до війни із країнами НАТО. Мовиться про фізичну війну. Однак гібридне протистояння триває вже давно. Перетин дронами чи літаками повітряного простору країн-членів Альянсу є одним з елементів такої агресії.

За його словами, попри те, що російські дрони це роблять, ніхто не оголошує про початок третьої світової війни.

Чи розпочнеться вона, якщо дрони завдадуть ударів по цивільному населенню? Я не впевнений. Чи розпочнеться війна, якщо збити російський літак? Я теж думаю, що ні. Хоча це і є ризикованим моментом ескалації,

– зазначив військовий оглядач.

Він пояснив, якщо подібна ескалація відбудеться, то це буде війна в межах ядерних країн. Наслідком може стати загибель десятків мільйонів цивільного населення.

Тому зрозуміло, що наші західні партнери будуть розважливими в ухваленні подібних рішень,

– сказав Пехньо.

На його думку, ефективний механізм впливу на Росію використали поляки, коли російські дрони залетіли на їхню територію. Вони перекрили кордон із Білорусією. Внаслідок цього китайський експорт, який через Росію і Білорусь потрапляє до Європейського Союзу, зазнав великих втрат.

Китай міг повпливати на країну-агресорку, адже поки російські дрони, після цього інциденту, не перетинали повітряний простір Польщі.

Василь Пехньо підсумував, що, ймовірно, Росія здійснює подібні провокації проти країн НАТО для того, щоб послабити їх із середини та створити хаос.

Як невідомі дрони порушують повітряний простір НАТО?