27 сентября, 09:34
Провокации России становятся опаснее: готов ли Кремль начать войну против НАТО

Дзвенислава Мошовская
Основные тезисы
  • Россия не готова к физической войне с НАТО, но прибегает к гибридным провокациям, пересекая воздушное пространство стран-членов.
  • Во время таких провокаций Китай может повлиять на Россию, как это было после инцидента с польской границей, что привело к потерям в китайском экспорте из-за перекрытия границы с Беларусью.

Дания снова закрывала свои аэропорты после того, как неизвестные объекты пересекли ее воздушное пространство. Подобные случаи случаются не впервые. Есть предположение, что к этому может быть причастна Россия, умышленно создавая такие ситуации.

Появлялись сообщения, что российские дроны и самолеты могли умышленно пересечь воздушное пространство Эстонии, Польши, Румынии, Латвии, Литвы и Балтийского моря. Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал в эфире 24 Канала, что маловероятно, что таким образом Кремль готовятся к войне с НАТО, однако есть нюанс.

Почему Россия совершает провокации против страны НАТО?

Василий Пехньо считает, что Россия не готова к войне со странами НАТО. Речь идет о физической войне. Однако гибридное противостояние продолжается уже давно. Пересечение дронами или самолетами воздушного пространства стран-членов Альянса является одним из элементов такой агрессии.

По его словам, несмотря на то, что российские дроны это делают, никто не объявляет о начале третьей мировой войны.

Начнется ли она, если дроны нанесут удары по гражданскому населению? Я не уверен. Начнется ли война, если сбить российский самолет? Я тоже думаю, что нет. Хотя это и является рискованным моментом эскалации,
– отметил военный обозреватель.

Он пояснил, если подобная эскалация произойдет, то это будет война в пределах ядерных стран. Следствием может стать гибель десятков миллионов гражданского населения.

Поэтому понятно, что наши западные партнеры будут рассудительными в принятии подобных решений,
– сказал Пехньо.

По его мнению, эффективный механизм воздействия на Россию использовали поляки, когда российские дроны залетели на их территорию. Они перекрыли границу с Белоруссией. Вследствие этого китайский экспорт, который через Россию и Беларусь попадает в Европейский Союз, понес большие потери.

Китай мог повлиять на страну-агрессора, ведь пока российские дроны, после этого инцидента, не пересекали воздушное пространство Польши.

Василий Пехньо подытожил, что, вероятно, Россия осуществляет подобные провокации против стран НАТО для того, чтобы ослабить их изнутри и создать хаос.

Как неизвестные дроны нарушают воздушное пространство НАТО?

  • В Норвегии 22 сентября 2025 года заметили неизвестные беспилотники. Они летали над военными объектами. Из-за этого была объявлена тревога. Кроме того, был зафиксирован дрон над морем между Данией и Швецией.

  • Через беспилотники неизвестного происхождения над Данией, ее власть пригласили принять участие в совещании Европейского Союза. Все для того, чтобы обсудить создание стены дронов на восточной границе.

  • Неизвестные дроны заметили над военной территорией Франции. Там пролетали несколько беспилотников противоречивого размера. Доказательства военного вмешательства отсутствуют, однако пока неизвестно, кто за этим стоит.