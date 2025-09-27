Провокации России становятся опаснее: готов ли Кремль начать войну против НАТО
- Россия не готова к физической войне с НАТО, но прибегает к гибридным провокациям, пересекая воздушное пространство стран-членов.
- Во время таких провокаций Китай может повлиять на Россию, как это было после инцидента с польской границей, что привело к потерям в китайском экспорте из-за перекрытия границы с Беларусью.
Дания снова закрывала свои аэропорты после того, как неизвестные объекты пересекли ее воздушное пространство. Подобные случаи случаются не впервые. Есть предположение, что к этому может быть причастна Россия, умышленно создавая такие ситуации.
Появлялись сообщения, что российские дроны и самолеты могли умышленно пересечь воздушное пространство Эстонии, Польши, Румынии, Латвии, Литвы и Балтийского моря. Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал в эфире 24 Канала, что маловероятно, что таким образом Кремль готовятся к войне с НАТО, однако есть нюанс.
Почему Россия совершает провокации против страны НАТО?
Василий Пехньо считает, что Россия не готова к войне со странами НАТО. Речь идет о физической войне. Однако гибридное противостояние продолжается уже давно. Пересечение дронами или самолетами воздушного пространства стран-членов Альянса является одним из элементов такой агрессии.
По его словам, несмотря на то, что российские дроны это делают, никто не объявляет о начале третьей мировой войны.
Начнется ли она, если дроны нанесут удары по гражданскому населению? Я не уверен. Начнется ли война, если сбить российский самолет? Я тоже думаю, что нет. Хотя это и является рискованным моментом эскалации,
– отметил военный обозреватель.
Он пояснил, если подобная эскалация произойдет, то это будет война в пределах ядерных стран. Следствием может стать гибель десятков миллионов гражданского населения.
Поэтому понятно, что наши западные партнеры будут рассудительными в принятии подобных решений,
– сказал Пехньо.
По его мнению, эффективный механизм воздействия на Россию использовали поляки, когда российские дроны залетели на их территорию. Они перекрыли границу с Белоруссией. Вследствие этого китайский экспорт, который через Россию и Беларусь попадает в Европейский Союз, понес большие потери.
Китай мог повлиять на страну-агрессора, ведь пока российские дроны, после этого инцидента, не пересекали воздушное пространство Польши.
Василий Пехньо подытожил, что, вероятно, Россия осуществляет подобные провокации против стран НАТО для того, чтобы ослабить их изнутри и создать хаос.
Как неизвестные дроны нарушают воздушное пространство НАТО?
В Норвегии 22 сентября 2025 года заметили неизвестные беспилотники. Они летали над военными объектами. Из-за этого была объявлена тревога. Кроме того, был зафиксирован дрон над морем между Данией и Швецией.
Через беспилотники неизвестного происхождения над Данией, ее власть пригласили принять участие в совещании Европейского Союза. Все для того, чтобы обсудить создание стены дронов на восточной границе.
Неизвестные дроны заметили над военной территорией Франции. Там пролетали несколько беспилотников противоречивого размера. Доказательства военного вмешательства отсутствуют, однако пока неизвестно, кто за этим стоит.