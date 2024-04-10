Позитивний сигнал є: в чому проблема передачі російських заморожених активів
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що бачить прогрес в обговоренні щодо використання заморожених російських активів у країнах G7 на користь Україні. Однак основною причиною затримки передачі є те, що країни не мали досвіду, як діяти в таких ситуаціях.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що передача заморожених російських активів є складним та тривалим процесом. Також він додав, що найкращим варіантом поки є отримання Україною відсотків від них.
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Проблема передачі
За словами Джигуна, проблема щодо передачі заморожених російських активів Україні полягає в тому, що за останні 20 – 30 років міжнародна спільнота не мала справи із подібними випадками, коли одну країну, яка розміщувала свої активи в іноземних державах, розраховувала на прибутки від цих ресурсів, позбавляють можливості їх використання та передають іншим державам.
З юридичного погляду – це надскладний процес. Це процес, який триває вже більше, ніж рік, але зараз серйозних змін ми не побачили,
– підкреслив політолог.
Позитивний сигнал
В процесі передачі заморожених активів лідером є США, які вже мають певний прогрес у рішеннях. За словами Джигуна, вже були певні прецеденти, коли від одного олігарха незаконно переведені ресурси на інший рахунок було заблоковано. Є пропозиції від Євросоюзу використовувати гроші не як "тіло", яке там зберігається, а відсотки від них на користь України.
Те, що триває ця дискусія й ми бачимо політичну волю від більшості країн членів Євросоюзу з приводу того, що ці кошти, рано, чи пізно, опинилися в Україні, є позитивним сигналом,
– зауважив політолог.
Також він додав, що у нас з європейцями та американцями є один інтерес – ніхто не хоче віддавати свої гроші на відновлення іншої країни.
Те, що є залучені такі серйозні гравці, як Велика Британія, є певні зрушення в таких країнах, як Німеччина та США, дає підстави сподіватися, що в перспективі кількох років ми зможемо отримати ці гроші.
Зараз більш реалістичним є варіант, коли ми будемо отримувати відсотки, які має Росія від цих активів, але які будуть іти на допомогу нашій країні,
– зазначив політолог.
Заморожені російські активи: останні новини
- Україна має шанс претендувати на 280 мільярдів доларів російських заморожених активів. Ці кошти зберігаються в США, Японії та Європі.
- В країнах Європи зберігається майже 240 мільярдів євро заморожених російських активів. Завдяки цим грошам Європа планує відшкодувати збитки українців через російську військову агресію.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати доходи від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України. Для втілення цієї пропозиції в реальність потрібне одноголосне отримання підтримки усіх країн Євросоюзу.