Позитивный сигнал есть: в чем проблема передачи российских замороженных активов

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что видит прогресс в обсуждении по использованию замороженных российских активов в странах G7 в пользу Украины. Однако основной причиной задержки передачи является то, что страны не имели опыта, как действовать в таких ситуациях.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив, что передача замороженных российских активов является сложным и длительным процессом. Также он добавил, что лучшим вариантом пока является получение Украиной процентов от них.

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Проблема передачи

По словам Джигуна, проблема передачи замороженных российских активов Украине заключается в том, что за последние 20 – 30 лет международное сообщество не имело дела с подобными случаями, когда одну страну, которая размещала свои активы в иностранных государствах, рассчитывала на доходы от этих ресурсов, лишают возможности их использования и передают другим государствам.

С юридической точки зрения – это сверхсложный процесс. Это процесс, который длится уже более, чем год, но сейчас серьезных изменений мы не увидели,

– подчеркнул политолог.

Положительный сигнал

В процессе передачи замороженных активов лидером являются США, которые уже имеют определенный прогресс в решениях. По словам Джигуна, уже были определенные прецеденты, когда от одного олигарха незаконно переведенные ресурсы на другой счет были заблокированы. Есть предложения от Евросоюза использовать деньги не как "тело", которое там хранится, а проценты от них в пользу Украины.

То, что продолжается эта дискуссия и мы видим политическую волю от большинства стран членов Евросоюза по поводу того, что эти средства, рано, или поздно, оказались в Украине, является положительным сигналом,

– отметил политолог.

Также он добавил, что у нас с европейцами и американцами есть один интерес – никто не хочет отдавать свои деньги на восстановление другой страны.

То, что привлечены такие серьезные игроки, как Великобритания, есть определенные сдвиги в таких странах, как Германия и США, дает основания надеяться, что в перспективе нескольких лет мы сможем получить эти деньги.

Сейчас более реалистичным является вариант, когда мы будем получать проценты, которые имеет Россия от этих активов, но которые будут идти на помощь нашей стране,

– отметил политолог.

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