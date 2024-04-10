Таку думку 24 Каналу висловив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що передача заморожених російських активів є складним та тривалим процесом. Також він додав, що найкращим варіантом поки є отримання Україною відсотків від них.

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Проблема передачі

За словами Джигуна, проблема щодо передачі заморожених російських активів Україні полягає в тому, що за останні 20 – 30 років міжнародна спільнота не мала справи із подібними випадками, коли одну країну, яка розміщувала свої активи в іноземних державах, розраховувала на прибутки від цих ресурсів, позбавляють можливості їх використання і передають іншим державам.

З юридичного погляду – це надскладний процес. Це процес, який триває вже більше, ніж рік, але зараз серйозних змін ми не побачили,

– підкреслив політолог.

Позитивний сигнал

В процесі передачі заморожених активів лідером є США, які вже мають певний прогрес у рішеннях. За словами Джигуна, вже були певні прецеденти, коли від одного олігарха незаконно переведені ресурси на інший рахунок було заблоковано. Є пропозиції від Євросоюзу використовувати гроші не як "тіло", яке там зберігається, а відсотки від них на користь України.

Те, що триває ця дискусія й ми бачимо політичну волю від більшості країн членів Євросоюзу з приводу того, що ці кошти, рано, чи пізно, опинилися в Україні, є позитивним сигналом,

– зауважив політолог.

Також він додав, що у нас з європейцями та американцями є один інтерес – ніхто не хоче віддавати свої гроші на відновлення іншої країни.

Те, що є залучені такі серйозні гравці, як Велика Британія, є певні зрушення в таких країнах, як Німеччина та США, дає підстави сподіватися, що в перспективі кількох років ми зможемо отримати ці гроші.

Зараз більш реалістичним є варіант, коли ми будемо отримувати відсотки, які має Росія від цих активів, але які будуть іти на допомогу нашій країні,

– зазначив політолог.

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