Катували військовополонених українців: вдалося викрити понад сотню військових злочинців
- Molfar Intelligence Institute та СБУ ідентифікували 144 російських тюремників, причетних до катувань українських військовополонених.
- Серед катів є зрадники України, які раніше підтримували український націоналізм.
- MII створив реєстр "Російські тюремники, що утримують українських полонених", де містяться імена цих катів.
Катування полонених українців вже давно стало нормою в політиці Кремля. Російські окупанти змушують страждати полонених воїнів і цивільних абсолютно різними способами. СБУ у співпраці з іншими організаціями знаходить росіян, причетних до воєнних злочинів.
Так аналітики Molfar Intelligence Institute (МІІ) у співпраці зі Службою безпеки ідентифікували 144 російських тюремників, які катують українських військовополонених та ув'язнених. Про це 24 Канал пише з посиланням на МІІ.
Кого СБУ та OSINTери підозрюють в катуваннях українців?
MII провів OSINT-розвідку, зібравши інформацію з відкритих джерел та дізналися імена працівників російських "установ", де утримують військовополонених.
У колоніях на території Росії та в містах, які ворог тимчасово окупував, вдалося викрити 144 таких злочинців:
- у колонії №36 у місті Суходільськ (Луганська область) – дві особи;
- у виправній колонії № 38 у місті Свердловськ (Довжанськ, Луганська область) – три особи;
- у Калінінській ВК №27 у місті Горлівка (Донецька область) – одна особа;
- ГБУ "Донецький Слідчий Ізолятор", в тимчасово окупованому Донецьку – дві особи;
- ВК № 2 в смт Донське, Тульська область Росії – три особи;
- у федеральній казенній установі "Слідчий ізолятор №2", м. Старий Оскіл Бєлгородської області – 8 осіб;
- у ФКУ "Слідчий ізолятор №2" в Таганрозі – 125 осіб.
В останньому СІЗО воєнних злочинців перебуває найбільше. І саме там полонені переживають найстрашніші тортури. У Таганрозі утримують захисників Маріуполя, а раніше там перебувала вбита українська журналістка Вікторія Рощина.
Серед катів російських СІЗО є не тільки кадрові "тюремники", але й зрадники України з Луганської області. Так у Довжанську працює так званий "підполковник" Віталій Стержанов, який у 2014 році перейшов на бік проросійських терористів з невизнаної "ЛНР". Зрадник України вже має підозру від СБУ.
Причетний до катувань українців у полоні Віталій Стержанов / Фото MII
Прапорщик внутрішньої служби Денис Мірчєв (Юліанов) залучався до катувань полонених українців у Бєлгородській області. У 2014 році окупант був фанатом українського музиканта Олександра Ярмака та закликав його йти воювати в АТО.
А ще раніше, як відомо, Мірчев був прихильником українського націоналізму. Він навіть мав псевдонім "Денис Бандера".
Різноманітні дописи росіянина, який катував полонених українців / Фото MII
До слова, Molfar Intelligence Institute створив новий реєстр під назвою "Російські тюремники, що утримують українських полонених". Саме там є імена всіх 144 окупантів, причетних до катувань військовополонених українців.