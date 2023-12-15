Росіяни навмисно використовують цей маршрут: як Румунія може убезпечитися від падіння "Шахедів"
Росіяни вчергове атакували безпілотниками українську портову інфраструктуру на Дунаї. 14 грудня російський "Шахед" порушив повітряний простір Румунії.
Ворожі безпілотники вже не вперше вдираються або падають на території Бухаресту. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, як румуни можуть захиститися від падіння російських БпЛА.
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Що убезпечить Румунію від російських дронів
Братчук наголосив, росіяни навмисно використовують кордон України з Молдовою та Румунією. Окупанти хочуть, щоб БпЛА саме таким маршрутом залітали до Подунав'я, діставалися до українських зернових сховищ і морських портів та відповідно завдавали шкоди.
Так трапилося і цього разу. У Подунав’ї росіяни атакували припортову інфраструктуру. Від падіння уламків пошкоджені складські приміщення двох зерносховищ.
Румунам та всьому НАТО треба говорити, що це загроза. Я раніше пропонував такий розвиток подій, що румуни могли б свої системи ППО, які у них є і які, як ми бачимо, не використовуються, передати в оренду українській стороні. Наше небо по Дунаю було б набагато захищене й тоді б не падали "Шахеди" на території Румунії,
– підкреслив Сергій Братчук.
Коли Румунія визнала падіння російських "Шахедів" на своїй території
- Ще 4 вересня 2023 року Росія атакувала "Шахедами" південь Одещини. Речник МЗС Олег Ніколенко з посиланням на ДПСУ вказав, що російські БпЛА впали та здетонували на території Румунії.
- Однак у Міноборони Румунії спростували цю інформацію та заявили, що атаки Росії не становили прямої загрози території країни. Лише через кілька днів міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що на території країни було знайдено уламки російського безпілотника.
- Натомість під час ворожої атаки 13 – 14 грудня Румунія одразу визнала, що російсько-іранські "Шахеди" зафіксували несанкціоноване проникнення в повітряний простір Бухаресту.
- Міністерство оборони Румунії зазначило, що 14 грудня змішані групи MApN/MAI вирушили до місця інциденту і вранці повідомили, що дрон залишив вирву глибиною 1,5 метра біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 кілометрів від українського порту Рені.