Как портовой инфраструктуре Украины и Румынии уберечься от падения российских "Шахедов"

Россияне в очередной раз атаковали беспилотниками украинскую портовую инфраструктуру на Дунае. 14 декабря российский "Шахед" нарушил воздушное пространство Румынии.

Вражеские беспилотники уже не первый раз врываются или падают на территории Бухареста. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, как румыны и украинцы могут защититься от падение российских БПЛА.

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Что обезопасит Подунавье от российских дронов

Братчук подчеркнул, что россияне намеренно используют границу Украины с Молдовой и Румынией. Оккупанты хотят, чтобы БПЛА именно таким маршрутом залетали в Подунавье, добирались до украинских зерновых хранилищ и морских портов и соответственно наносили вред.

Так случилось и в этот раз. В Подунавье россияне атаковали припортовую инфраструктуру. От падения обломков повреждены складские помещения двух зернохранилищ.

Румынам и всему НАТО следует говорить, что это угроза. Я раньше предлагал такое развитие событий, что румыны могли бы свои системы ПВО, которые у них есть и которые, как мы видим, не используются передать в аренду украинской стороне. Наше небо по Дунаю было бы намного защищено и тогда бы не падали "Шахеды" на территории Румынии,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Когда Румыния признала падение российских "Шахедов" на своей территории