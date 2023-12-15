Вражеские беспилотники уже не первый раз врываются или падают на территории Бухареста. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, как румыны и украинцы могут защититься от падение российских БПЛА.

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Что обезопасит Подунавье от российских дронов

Братчук подчеркнул, что россияне намеренно используют границу Украины с Молдовой и Румынией. Оккупанты хотят, чтобы БПЛА именно таким маршрутом залетали в Подунавье, добирались до украинских зерновых хранилищ и морских портов и соответственно наносили вред.

Так случилось и в этот раз. В Подунавье россияне атаковали припортовую инфраструктуру. От падения обломков повреждены складские помещения двух зернохранилищ.

Румынам и всему НАТО следует говорить, что это угроза. Я раньше предлагал такое развитие событий, что румыны могли бы свои системы ПВО, которые у них есть и которые, как мы видим, не используются передать в аренду украинской стороне. Наше небо по Дунаю было бы намного защищено и тогда бы не падали "Шахеды" на территории Румынии,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Когда Румыния признала падение российских "Шахедов" на своей территории