Вражеские беспилотники уже не первый раз врываются или падают на территории Бухареста. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, как румыны и украинцы могут защититься от падение российских БПЛА.
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Что обезопасит Подунавье от российских дронов
Братчук подчеркнул, что россияне намеренно используют границу Украины с Молдовой и Румынией. Оккупанты хотят, чтобы БПЛА именно таким маршрутом залетали в Подунавье, добирались до украинских зерновых хранилищ и морских портов и соответственно наносили вред.
Так случилось и в этот раз. В Подунавье россияне атаковали припортовую инфраструктуру. От падения обломков повреждены складские помещения двух зернохранилищ.
Румынам и всему НАТО следует говорить, что это угроза. Я раньше предлагал такое развитие событий, что румыны могли бы свои системы ПВО, которые у них есть и которые, как мы видим, не используются передать в аренду украинской стороне. Наше небо по Дунаю было бы намного защищено и тогда бы не падали "Шахеды" на территории Румынии,
– подчеркнул Сергей Братчук.
Когда Румыния признала падение российских "Шахедов" на своей территории
- Еще 4 сентября 2023 года Россия атаковала "Шахедами" юг Одесщины. Спикер МИД Олег Николенко со ссылкой на ГНСУ указал, что российские БПЛА упали и сдетонировали на территории Румынии.
- Однако в Минобороны Румынии опровергли эту информацию и заявили, что атаки России не представляли прямой угрозы территории страны. Лишь через несколько дней министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что на территории страны были обнаружены обломки российского беспилотника.
- Во время вражеской атаки 13 – 14 декабря Румыния сразу признала, что российско-иранские "Шахеды" зафиксировали несанкционированное проникновение в воздушное пространство Бухареста.
- Министерство обороны Румынии отметило, что 14 декабря смешанные группы MApN/MAI отправились к месту инцидента и утром сообщили, что дрон оставил воронку глубиной 1,5 метра возле села Гринду, расположенного примерно в 8 километрах от украинского порта Рени.