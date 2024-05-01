Залягти на дно під Луганськом: найманці з Непалу масово дезертирують з армії Росії, – ГУР
Джерело:ГУР МО
Найманці з Непалу масово дезертирують з російської окупаційної армії. Вочевидь їм надто не сподобались втрати, яких зазнають загарбники через ефективні дії Збройних Сил України.
Водночас кількість запитів на притулок у західних країнах від самих росіян, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.
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Російські найманці щодуху тікають з поля бою
За даними української розвідки, втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 російської армії, спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням командирів.
ГУР МО каже, що серед усього вищезгаданого, дезертирство російських найманців спричинене позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також – невиплатою обіцяних грошей.
Також зазначається, що цілі групи російських загарбників здійснюють активні пошуки так званих втікачів по окупованих населених пунктах, зокрема й у Луганській області, ще перебував особовий склад військової частини.
Однак жодних результатів подібні дії не спричинили. Водночас у ворожих військах дезертирство пояснили досить абсурдним чином.
Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус". Утім потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки – справа не надто легка,
– йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією розвідки, за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності. Таким чином бажання "легких" грошей перетворилося для найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує.
Справа не лише у найманцях
- У ГУР розповіли, що серед російських військових збільшилася кількість випадків дезертирства. Загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.
- Найбільша кількість дезертирів, приблизно 12 тисяч, виявлена серед військовослужбовців 8 загальновійськового округу Росії, яких часто використовують у бойових діях на сході України. З них близько 10 тисяч були призвані Москвою через мобілізацію, а решта 2 тисячі – контрактники.
- У 58 загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії країни-агресорки, рівень дезертирства становить приблизно 2500 осіб.