Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що це дійсно є великою загрозою. Він зауважив, що навіть важко спрогнозувати, до чого ці мобілізаційні заходи можуть призвести.
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Важка ситуація
Водночас в Росії склалась важка ситуація із залученням до лав армії добровольців. З кожним місяцем зменшується кількість тих, хто хоче воювати в Україні навіть за гроші.
Такий висновок я роблю, судячи з сум виплат, які пропонують кожному, хто запишеться до лав збройних сил Росії. Раніше надавалась одноразова сума еквівалентна 2 тисячам доларів, а після доброволець ще отримував щомісяця зарплатню. Зараз одноразова виплата збільшилась до 10 – 11 тисяч доларів. Це дуже великий стрибок,
– наголосив колишній співробітник СБУ.
Якби потік добровольців був постійним та вишукувалась черга з них, тоді й сума виплат збільшувалась поступово. Коли ж відбувається такий різкий стрибок, це означає, що є проблеми з залученням до російської армії тих, хто хоче воювати.
"Також це означає, що закінчились стимули і відповідно ті, хто йшов до армії за "покликом серця", хто робив це під впливом російської пропаганди або ж ті, кому "промила мізки" РПЦ. Тепер залишився єдиний стимул йти воювати – шалені гроші", – підкреслив Іван Ступак.
Більше про мобілізацію в Росії
- З 1 листопада у країні запроваджується реєстр військового обліку та реєстр повісток. Він зберігатиме звіти про військовозобов'язаних. Інформація щодо потрапляння до реєстру та всі зміни в ньому надходитимуть через портал "Держпослуги".
- Повістки росіянам будуть розміщуватися в реєстрі повісток, про що військовозобов'язаний отримає повідомлення. Крім того, їм надсилатиметься паперова повістка. Вона вважатиметься врученою не пізніше, ніж через сім днів.
- Росіяни для забезпечення більшої кількості добровольців до армії, використовують доволі нестандартні заходи. В Росії запустили агітпоїзди, які курсують залізницею. На вагони цих поїздів та електричок наносять відповідні принти, що прославляють службу в російській армії, їх техніку та зброю.