Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що це дійсно є великою загрозою. Він зауважив, що навіть важко спрогнозувати, до чого ці мобілізаційні заходи можуть призвести.

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Важка ситуація

Водночас в Росії склалась важка ситуація із залученням до лав армії добровольців. З кожним місяцем зменшується кількість тих, хто хоче воювати в Україні навіть за гроші.

Такий висновок я роблю, судячи з сум виплат, які пропонують кожному, хто запишеться до лав збройних сил Росії. Раніше надавалась одноразова сума еквівалентна 2 тисячам доларів, а після доброволець ще отримував щомісяця зарплатню. Зараз одноразова виплата збільшилась до 10 – 11 тисяч доларів. Це дуже великий стрибок,

– наголосив колишній співробітник СБУ.

Якби потік добровольців був постійним та вишукувалась черга з них, тоді й сума виплат збільшувалась поступово. Коли ж відбувається такий різкий стрибок, це означає, що є проблеми з залученням до російської армії тих, хто хоче воювати.

"Також це означає, що закінчились стимули і відповідно ті, хто йшов до армії за "покликом серця", хто робив це під впливом російської пропаганди або ж ті, кому "промила мізки" РПЦ. Тепер залишився єдиний стимул йти воювати – шалені гроші", – підкреслив Іван Ступак.

Важливо! З 1 листопада російським чоловікам, які отримають повістку, буде заборонено: виїжджати з Росії; оформлювати закордонний паспорт; реєструвати ІП, ставати самозайнятим, здійснювати угоди з нерухомістю, керувати автомобілем та брати кредити, якщо призовник впродовж 20 днів не прибуде у військкомат.

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