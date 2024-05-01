Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что это действительно является большой угрозой. Он отметил, что даже трудно спрогнозировать, к чему эти мобилизационные мероприятия могут привести.

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Тяжелая ситуация

В то же время в России сложилась тяжелая ситуация с привлечением в ряды армии добровольцев. С каждым месяцем уменьшается количество тех, кто хочет воевать в Украине даже за деньги.

Такой вывод я делаю, судя по суммам выплат, которые предлагают каждому, кто запишется в ряды вооруженных сил России. Ранее предоставлялась одноразовая сумма эквивалентная 2 тысячам долларов, а после доброволец еще получал ежемесячно зарплату. Сейчас единовременная выплата увеличилась до 10 – 11 тысяч долларов. Это очень большой скачок,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Если бы поток добровольцев был постоянным и выстраивалась очередь из них, тогда и сумма выплат увеличивалась постепенно. Когда же происходит такой резкий скачок, это означает, что есть проблемы с привлечением в российскую армию тех, кто хочет воевать.

"Также это означает, что закончились стимулы и соответственно те, кто шел в армию по "зову сердца", кто делал это под влиянием российской пропаганды или же те, кому "промыла мозги" РПЦ. Теперь остался единственный стимул идти воевать – бешеные деньги", – подчеркнул Иван Ступак.

Важно! С 1 ноября российским мужчинам, которые получат повестку, будет запрещено: выезжать из России; оформлять загранпаспорт; регистрировать ИП, становиться самозанятым, совершать сделки с недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты, если призывник в течение 20 дней не прибудет в военкомат.

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