Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что это действительно является большой угрозой. Он отметил, что даже трудно спрогнозировать, к чему эти мобилизационные мероприятия могут привести.
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Тяжелая ситуация
В то же время в России сложилась тяжелая ситуация с привлечением в ряды армии добровольцев. С каждым месяцем уменьшается количество тех, кто хочет воевать в Украине даже за деньги.
Такой вывод я делаю, судя по суммам выплат, которые предлагают каждому, кто запишется в ряды вооруженных сил России. Ранее предоставлялась одноразовая сумма эквивалентная 2 тысячам долларов, а после доброволец еще получал ежемесячно зарплату. Сейчас единовременная выплата увеличилась до 10 – 11 тысяч долларов. Это очень большой скачок,
– отметил бывший сотрудник СБУ.
Если бы поток добровольцев был постоянным и выстраивалась очередь из них, тогда и сумма выплат увеличивалась постепенно. Когда же происходит такой резкий скачок, это означает, что есть проблемы с привлечением в российскую армию тех, кто хочет воевать.
"Также это означает, что закончились стимулы и соответственно те, кто шел в армию по "зову сердца", кто делал это под влиянием российской пропаганды или же те, кому "промыла мозги" РПЦ. Теперь остался единственный стимул идти воевать – бешеные деньги", – подчеркнул Иван Ступак.
Больше о мобилизации в России
- С 1 ноября в стране вводится реестр воинского учета и реестр повесток. Он будет хранить отчеты о военнообязанных. Информация о попадании в реестр и все изменения в нем будут поступать через портал "Госуслуги".
- Повестки россиянам будут размещаться в реестре повесток, о чем военнообязанный получит сообщение. Кроме того, им будет направляться бумажная повестка. Она будет считаться врученной не позднее, чем через семь дней.
- Россияне для обеспечения большего количества добровольцев в армию, используют довольно нестандартные меры. В России запустили агитпоезда, которые курсируют по железной дороге. На вагоны этих поездов и электричек наносят соответствующие принты, прославляющие службу в российской армии, их технику и оружие.