Водночас кількість запитів на притулок у західних країнах від самих росіян, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.

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Російські найманці щодуху тікають з поля бою

За даними української розвідки, втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 російської армії, спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням командирів.

ГУР МО каже, що серед усього вищезгаданого, дезертирство російських найманців спричинене позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також – невиплатою обіцяних грошей.

Також зазначається, що цілі групи російських загарбників здійснюють активні пошуки так званих втікачів по окупованих населених пунктах, зокрема й у Луганській області, ще перебував особовий склад військової частини.

Однак жодних результатів подібні дії не спричинили. Водночас у ворожих військах дезертирство пояснили досить абсурдним чином.

Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус". Утім потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки – справа не надто легка,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією розвідки, за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності. Таким чином бажання "легких" грошей перетворилося для найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує.

Справа не лише у найманцях