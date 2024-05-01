В то же время количество запросов на убежище в западных странах от самих россиян, которые уклоняются от военной службы, достигло рекордного уровня.

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Российские наемники изо всех сил убегают с поля боя

По данным украинской разведки, бегство наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 российской армии, вызвано огромными потерями в "мясных штурмах", жестоким отношением командиров.

ГУР МО говорит, что среди всего вышеупомянутого, дезертирство российских наемников вызвано внесудебными казнями за отказ от выполнения приказов идти на верную смерть, а также – невыплатой обещанных денег.

Также отмечается, что целые группы российских захватчиков осуществляют активные поиски так называемых беглецов по оккупированным населенным пунктам, в том числе и в Луганской области, еще находился личный состав воинской части.

Однако никаких результатов подобные действия не принесли. В то же время во вражеских войсках дезертирство объяснили довольно абсурдным образом.

Главари российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах "наверх" объясняют дезертирство непальцев ерундой о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения". Впрочем попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно – дело не слишком легкое,

– говорится в сообщении.

Согласно информации разведки, за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности. Таким образом желание "легких" денег превратилось для наемников в ловушку, безопасного выхода из которой не существует.

Дело не только в наемниках