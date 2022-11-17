Через мобілізацію та війну: у Росії масово закривається бізнес

Майже через два місяці після початку "часткової" мобілізації у Росії можна вже спостерігати удар, який вона нанесла економіці ворожої країни. При цьому треба зазначити, що наслідки такого поповнення рядів окупаційних військ виявилися навіть більшими, ніж прогнозували представники російської влади.

Як тільки кремлівський фюрер заявив про проведення могілізації, воєнкоми зірвалися з ланцюга та почали масово мобілізовувати чоловіків для примусового їх відправлення на забій. У російському мінфіні та центробанку через це вимушено запровадили відчайдушні антикризові дії для зменшення фінансових наслідків політичного рішення Путіна.

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Економіка Росії в основному не надто була готова до мобілізації, а тим більше до того, що її проводитимуть настільки невибірково.

Кожна третя компанія страждає через війну та мобілізацію

Абсолютно неринкова економіка, що базувалася на торгівлі енергоносіями, ледве дихала після повномасштабного вторгнення, санкцій та виходу багатьох іноземних компаній з російського ринку.

Аби хоч якось втриматися на плаву, російські фахівці були вимушені гасити пожежу бензином. Для зупинки відтоку капіталу закривалася Московська біржа, у банківській системі підвищили облікову ставку, ввели контроль за рухом капіталу та змусили експортерів продавати іноземні валюти. Ці заходи далися взнаки, однак під час гри у довгу вони більш схожі на затикання величезної дірки пальцем.

Ще на початку літа експерти прогнозували, що рано чи пізно розходи російського бюджету почнуть перевищувати доходи. І це сталося у вересні.

Однак мобілізація взагалі поміняла цю і без того хитку ситуацію, адже почався другий та найбільший з початку повномасштабного вторгнення відтік кадрів з Росії.

Втрата майже півмільйона кваліфікованих фахівців, яка сталася майже водночас, підкосила ослаблену російську економіку. До цього додалася ще й проблема відсутності бронювання та невібиркової мобілізації.

Російські воєнкоми, наплювавши на наслідки своїх дій, мобілізовували буквально всіх – і айтішників, які задіяні у роботі критичної інфраструктури, і інженерів, і інших спеціалістів. Вище військове командування поставило перед військкоматами просте завдання – набрати потрібну кількість людей без будь-яких додаткових умов.

Всього лише за декілька місяців російські воєнкоми створили настільки неймовірну напругу для економіки, що наслідки мобілізації цілком можна порівнювати із санкціями. У деяких містах у зону бойових дій забрали всіх водіїв громадського транспорту, а на певних заводах загребли всіх чоловіків з того чи іншого цеху. Словом, бажання Путіна довше погратися у "війнушку" призвело до фактичного знищення величезної кількості бізнесу.

Тим часом на вбивства українців Путін грошей не шкодує. У Forbes порахували, що. Це був один із наймасованіших обстрілів з початку повномасштабної війни.

Згідно лише з офіційними даними, "могилізація" зачепила понад третину всіх підприємств, включаючи приватні. 6% російських компаній вже закрилися через економічне падіння та мобілізацію спеціалістів, а 60% – переживають падіння доходів та перебувають у кризовій ситуації.

Далі буде лише гірше

Оскільки ж сама мобілізація попри всі заяви Путіна не закінчилася, а найближчими місяцями Росія остаточно втратить левову частку своїх нафтодоходів, про хоча б натяк на якусь економічну стабільність населенню країни-терористки варто забути. Витрати на військо та підтримання бойових дій лише зростатимуть, тоді як доходи показуватимуть від'ємний зріст.

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Як довго приватні та державні компанії будуть здатні працювати собі у мінус, невідомо. Однак цілком логічно, що протягом кількох місяців ситуація вийде з-під контролю влади, а Росію захлине величезна хвиля скорочень та банкрутств. Загасити цю пожежу не зможе жодна Набіулліна, бо для державної пітримки бізнесу доведеться вливати десятки трильйонів доларів, яких у Росії просто немає. То ж після закінчення резервних фондів Путіну та всім росіянам доведеться жити виключно на ті доходи, які будуть доступні московитам, годувати сотні тисяч безробітних та хоча б якось підтримувати пенсіонерів. А це вже буде геть інше існування.