Из-за мобилизации и войны: в России массово закрывается бизнес

Спустя почти два месяца после начала "частичной" мобилизации в России можно уже наблюдать удар, который она нанесла экономике вражеской страны. При этом следует отметить, что последствия такого пополнения рядов оккупационных войск оказались даже больше, чем прогнозировали представители российской власти.

Как только кремлевский фюрер заявил о проведении могилизации, военкомы сорвались с цепи и начали массово мобилизовывать мужчин для принудительного их отправления на убой. В российском минфине и центробанке из-за этого вынужденно ввели отчаянные антикризисные действия для уменьшения финансовых последствий политического решения Путина.

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Экономика России в основном не слишком готова к мобилизации, а тем более к тому, что ее будут проводить столь неизбирательно.

Каждая третья компания страдает из-за войны и мобилизации

Совершенно нерыночная экономика, базировавшаяся на торговле энергоносителями, едва дышала после полномасштабного вторжения, санкций и ухода многих иностранных компаний с российского рынка.

Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, российские специалисты были вынуждены тушить пожар бензином. Для остановки оттока капитала закрывалась столичная биржа, в банковской системе повысили учетную ставку, ввели контроль за движением капитала и принудили экспортеров продавать иностранные валюты. Эти мероприятия помогли, однако во время игры на длинную дистанцию они более похожи на затыкание огромной дыры пальцем.

Еще в начале лета эксперты прогнозировали, что рано или поздно расходы российского бюджета начнут превышать доходы. И это произошло в сентябре.

Однако мобилизация вообще поменяла эту и без того шаткую ситуацию, ведь начался второй и самый большой с начала полномасштабного вторжения отток кадров из России.

Потеря почти полумиллиона квалифицированных специалистов, произошедшая почти одновременно, подкосила ослабленную российскую экономику. К этому добавилась и проблема отсутствия бронирования и невыборочной мобилизации.

Российские военкомы, наплевав на последствия своих действий, мобилизовывали буквально всех – и айтишников, задействованных в работе критической инфраструктуры, и инженеров, и других специалистов. Высшее военное командование поставило перед военкоматами простую задачу – набрать нужное количество людей без каких-либо дополнительных условий.

Всего лишь за несколько месяцев российские военкомы создали настолько невероятное напряжение для экономики, что последствия мобилизации вполне сравнимы с санкциями. В некоторых городах в зону боевых действий забрали всех водителей общественного транспорта, а на некоторых заводах загребли всех мужчин из того или другого цеха. Словом, желание Путина дольше поиграть в войну привело к фактическому уничтожению огромного количества бизнеса.

Между тем, на убийства украинцев Путин денег не жалеет. В Forbes посчитали, что. Это был один из самых массированных обстрелов с начала полномасштабной войны.

Согласно лишь официальным данным, "могилизация" затронула более трети всех предприятий, включая частные. 6% российских компаний уже закрылись из-за экономического падения и мобилизации специалистов, а 60% переживают падение доходов и находятся в кризисной ситуации.

Дальше будет только хуже

Поскольку сама мобилизация, несмотря на все заявления Путина, не закончилась, а в ближайшие месяцы Россия окончательно потеряет львиную долю своих нефтедоходов, про хотя бы намек на какую-то экономическую стабильность населению страны-террориста стоит забыть. Расходы на войско и поддержание боевых действий будут только расти, тогда как доходы будут показывать отрицательный рост.

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Как долго частные и государственные компании будут способны работать в минус, неизвестно. Однако вполне логично, что за несколько месяцев ситуация выйдет из-под контроля власти, а Россию захлестнет огромная волна сокращений и банкротств. Погасить этот пожар не сможет ни одна Набиуллина, потому что для государственной поддержки бизнеса придется вливать десятки триллионов долларов, которых в России просто нет. После окончания резервных фондов Путину и всем россиянам придется жить исключительно на те доходы, которые будут доступны московитам, кормить сотни тысяч безработных и хотя бы как-то поддерживать пенсионеров. А это уже будет совершенно другое существование.