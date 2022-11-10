По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские производители испытывают как огромные проблемы со спросом на собственную продукцию, так и нехватку сырья для производства.

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Кроме того, после выхода с российского рынка иностранных автогигантов оказалось, что специалисты страны-агрессора не способны овладеть даже самыми простыми технологиями.

В новые машины ставят старые коробки и подушки безопасности

Судя по всему, уже скоро родственники русских оккупантов не смогут покупать себе новые "Лады". Не только из-за отсутствия компенсаций, но и из-за нехватки машин на рынке. Ведь российское автопроизводство не сможет обеспечить "Ладами" всех желающих даже на фоне падения спроса.

Как выяснилось, все заводы, которые собирали в России Renault, BMW и Volkswagen, не производили ни одной детали. Так что после выхода известных компаний у россиян не осталось технологий.

Сами же "Лады", которыми так гордятся "Ваньки", производились с применением целых узлов иностранных комплектующих. Так, за 30 лет существования России после распада СССР, инженеры не смогли даже скопировать автоматическую коробку передач.

Кроме того, после 24 февраля абсолютно недоступными для российских производителей стали такие узлы, как АБС и системы безопасности.

После полномасштабного вторжения изготовление автомобилей с современными агрегатами стало крайне проблематичным. Решили проблему российские инженеры очень просто: начали заниматься "каннибализмом". Для изготовления новых "Лад" "АвтоВАЗ" начал искать старые – для донорства – на свалках, разборках и стоянках для машин после ДТП. Поэтому в новых машинах могут стоять уже "стреляные" подушки безопасности, коробки с пробегом по 200 тысяч километров, а также другие детали, которые Россия не способна производить.

Подобный подход, конечно, в разы замедлил темпы производства, но существенную проблему с этим пока никто не ощутил. Ведь в автосалонах нет очередей на покупку машин, потому что у людей банально не хватает денег даже на предметы первой необходимости, а "Лады" где-то в глубинке по-настоящему считаются предметом роскоши.

О том, в какой яме находится российский автопром, свидетельствует простая статистика: за год все предприятия машиностроения купили на 40% меньше металла для изготовления своей продукции. Так что в России за 2022 год изготовят всего 60% от прошлогоднего количества машин. И это просто невероятное падение, которое будет ухудшаться со временем.

Падает производство двигателей и лифтов

Огромные проблемы, возникшие напрямую из-за полномасштабного вторжения Москвы в Украину, испытывают и другие предприятия машиностроения. Из-за нехватки импортных комплектующих, все производители не могут производить даже стиральные машины, утюги и холодильники. Потому что производить микросхемы россияне не умеют, а покупать их у цивилизованных стран в нужном количестве не могут. Из-за этих фактов в разы уменьшились темпы изготовления двигателей, лифтов и вообще всего, что состоит хотя бы из двух деталей.

Такая ситуация с производством продукции, имеющей внутри микросхемы, напрямую отражается на металлургической отрасли. Ведь все предприятия стали закупать в разы меньше стали, алюминия и других металлов. Поэтому руководство многих заводов было вынуждено отправить работников в бесплатные отпуска. Вскоре начнутся сокращения и закрытия части цехов. А это увеличит долю безработицы и, соответственно, снизит среднюю покупательную способность россиян. Именно поэтому носители "русского мира" не смогут испытать на себе дефицит машин, холодильников или микроволновок, потому что у них не будет денег, чтобы пойти в магазин и их приобрести.