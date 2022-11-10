За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські виробники відчувають як величезні проблеми з попитом на власну продукцію, так і нестачу сировини для виробництва.

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Крім того, після виходу з російського ринку іноземних автогігантів виявилося, що фахівці країни-агресорки не здатні опанувати навіть найпростіші технології.

У нові машини ставлять старі коробки передач та подушки безпеки

Судячи з усього, вже незабаром родичі російських окупантів не зможуть купувати собі нові "Лади". Не тільки через відсутність компенсацій, але й через нестачу машин на ринку. Адже російське автовиробництво не зможе забезпечити "Ладами" всіх бажаючих навіть на фоні падіння попиту.

Як з’ясувалося, всі заводи, які збирали у Росії Renault, BMW та Volkswagen, не виготовляли жодної деталі. То ж після виходу відомих компаній у росіян не залишилося технологій.

Самі ж "Лади", якими так пишаються "Ваньки", виготовлялися із застосуванням цілих вузлів іноземних комплектуючих. Так, за 30 років існування Росії після розпаду СРСР, інженери не спромоглися навіть скопіювати автоматичну коробку передач.

Крім того, після 24 лютого абсолютно недоступними для російських виробників стали такі вузли як АБС та системи безпеки.

То ж після повномасштабного вторгнення виготовлення автівок із сучасними агрегатами стало вкрай проблематичним. Вирішили проблему російські інженери дуже просто: почали займатися "канібалізмом". Для виготовлення нових "Лад" "АвтоВАЗ" почав шукати старі – на донорство – на звалищах, розборках та стоянках для машин після ДТП. Тому у нових машинах можуть стояти вже "стріляні" подушки безпеки, коробки з пробігом по 200 тисяч кілометрів, а також інші деталі, які Росія не здатна виготовляти.

Подібний підхід, звісно, у рази сповільнив темпи виробництва, але суттєвої проблеми із цим наразі ніхто не відчув. Адже в автосалонах немає черг на купівлю машин, бо у людей банально не вистачає грошей навіть на предмети першої необхідності, а "Лади" десь у глибинці по-справжньому вважаються предметом розкоші.

Про те, в якій глибокій ямі перебуває російський автопром, свідчить проста статистика: за рік всі підприємства машинобудування купили на 40% менше металу для виготовлення своєї продукції. То ж у Росії за 2022 рік виготовлять лише 60% від минулорічної кількості машин. І це просто неймовірне падіння, яке буде погіршуватися з часом.

Падає виробництво двигунів та ліфтів

Величезні проблеми, які виникли напряму через повномасштабне вторгнення Москви в Україну, відчувають також й інші підприємства машинобудування. Через нестачу імпортних комплектуючих, всі виробники не можуть виготовляти навіть пральні машини, праски та холодильники. Бо виготовляти мікросхеми росіяни не вміють, а купувати їх у цивілізованих країн у потрібній кількості не можуть. Через ці факти у рази зменшилися темпи виготовлення двигунів, ліфтів та й взагалі всього, що складається хоча б із двох деталей.

Така ситуація з виробництвом продукції, яка має всередині мікросхеми, напряму відбивається на металургійній галузі. Адже всі підприємства почали закуповувати у рази менше сталі, алюмінію та інших металів. Через це керівництво багатьох заводів було вимушено відправити працівників у безкоштовні відпустки. Незабаром почнуться скорочення та взагалі закриття частини цехів. А це збільшить частку безробіття та, відповідно, зменшить середню купівельну спроможність росіян. Саме тому носії "русского мира" не зможуть відчути на собі дефіцит машин, холодильників чи мікрохвильовок, бо не матимуть грошей, аби піти у магазин та їх придбати.