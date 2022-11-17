Как только кремлевский фюрер заявил о проведении могилизации, военкомы сорвались с цепи и начали массово мобилизовывать мужчин для принудительного их отправления на убой. В российском минфине и центробанке из-за этого вынужденно ввели отчаянные антикризисные действия для уменьшения финансовых последствий политического решения Путина.
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Экономика России в основном не слишком готова к мобилизации, а тем более к тому, что ее будут проводить столь неизбирательно.
Каждая третья компания страдает из-за войны и мобилизации
- Совершенно нерыночная экономика, базировавшаяся на торговле энергоносителями, едва дышала после полномасштабного вторжения, санкций и ухода многих иностранных компаний с российского рынка.
- Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, российские специалисты были вынуждены тушить пожар бензином. Для остановки оттока капитала закрывалась столичная биржа, в банковской системе повысили учетную ставку, ввели контроль за движением капитала и принудили экспортеров продавать иностранные валюты. Эти мероприятия помогли, однако во время игры на длинную дистанцию они более похожи на затыкание огромной дыры пальцем.
- Еще в начале лета эксперты прогнозировали, что рано или поздно расходы российского бюджета начнут превышать доходы. И это произошло в сентябре.
- Однако мобилизация вообще поменяла эту и без того шаткую ситуацию, ведь начался второй и самый большой с начала полномасштабного вторжения отток кадров из России.
- Потеря почти полумиллиона квалифицированных специалистов, произошедшая почти одновременно, подкосила ослабленную российскую экономику. К этому добавилась и проблема отсутствия бронирования и невыборочной мобилизации.
Российские военкомы, наплевав на последствия своих действий, мобилизовывали буквально всех – и айтишников, задействованных в работе критической инфраструктуры, и инженеров, и других специалистов. Высшее военное командование поставило перед военкоматами простую задачу – набрать нужное количество людей без каких-либо дополнительных условий.
Всего лишь за несколько месяцев российские военкомы создали настолько невероятное напряжение для экономики, что последствия мобилизации вполне сравнимы с санкциями. В некоторых городах в зону боевых действий забрали всех водителей общественного транспорта, а на некоторых заводах загребли всех мужчин из того или другого цеха. Словом, желание Путина дольше поиграть в войну привело к фактическому уничтожению огромного количества бизнеса.
Согласно лишь официальным данным, "могилизация" затронула более трети всех предприятий, включая частные. 6% российских компаний уже закрылись из-за экономического падения и мобилизации специалистов, а 60% переживают падение доходов и находятся в кризисной ситуации.
Дальше будет только хуже
Поскольку сама мобилизация, несмотря на все заявления Путина, не закончилась, а в ближайшие месяцы Россия окончательно потеряет львиную долю своих нефтедоходов, про хотя бы намек на какую-то экономическую стабильность населению страны-террориста стоит забыть. Расходы на войско и поддержание боевых действий будут только расти, тогда как доходы будут показывать отрицательный рост.
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Как долго частные и государственные компании будут способны работать в минус, неизвестно. Однако вполне логично, что за несколько месяцев ситуация выйдет из-под контроля власти, а Россию захлестнет огромная волна сокращений и банкротств. Погасить этот пожар не сможет ни одна Набиуллина, потому что для государственной поддержки бизнеса придется вливать десятки триллионов долларов, которых в России просто нет. После окончания резервных фондов Путину и всем россиянам придется жить исключительно на те доходы, которые будут доступны московитам, кормить сотни тысяч безработных и хотя бы как-то поддерживать пенсионеров. А это уже будет совершенно другое существование.