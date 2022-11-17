Як тільки кремлівський фюрер заявив про проведення могілізації, воєнкоми зірвалися з ланцюга та почали масово мобілізовувати чоловіків для примусового їх відправлення на забій. У російському мінфіні та центробанку через це вимушено запровадили відчайдушні антикризові дії для зменшення фінансових наслідків політичного рішення Путіна.
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Економіка Росії в основному не надто була готова до мобілізації, а тим більше до того, що її проводитимуть настільки невибірково.
Кожна третя компанія страждає через війну та мобілізацію
- Абсолютно неринкова економіка, що базувалася на торгівлі енергоносіями, ледве дихала після повномасштабного вторгнення, санкцій та виходу багатьох іноземних компаній з російського ринку.
- Аби хоч якось втриматися на плаву, російські фахівці були вимушені гасити пожежу бензином. Для зупинки відтоку капіталу закривалася Московська біржа, у банківській системі підвищили облікову ставку, ввели контроль за рухом капіталу та змусили експортерів продавати іноземні валюти. Ці заходи далися взнаки, однак під час гри у довгу вони більш схожі на затикання величезної дірки пальцем.
- Ще на початку літа експерти прогнозували, що рано чи пізно розходи російського бюджету почнуть перевищувати доходи. І це сталося у вересні.
- Однак мобілізація взагалі поміняла цю і без того хитку ситуацію, адже почався другий та найбільший з початку повномасштабного вторгнення відтік кадрів з Росії.
- Втрата майже півмільйона кваліфікованих фахівців, яка сталася майже водночас, підкосила ослаблену російську економіку. До цього додалася ще й проблема відсутності бронювання та невібиркової мобілізації.
Російські воєнкоми, наплювавши на наслідки своїх дій, мобілізовували буквально всіх – і айтішників, які задіяні у роботі критичної інфраструктури, і інженерів, і інших спеціалістів. Вище військове командування поставило перед військкоматами просте завдання – набрати потрібну кількість людей без будь-яких додаткових умов.
Всього лише за декілька місяців російські воєнкоми створили настільки неймовірну напругу для економіки, що наслідки мобілізації цілком можна порівнювати із санкціями. У деяких містах у зону бойових дій забрали всіх водіїв громадського транспорту, а на певних заводах загребли всіх чоловіків з того чи іншого цеху. Словом, бажання Путіна довше погратися у "війнушку" призвело до фактичного знищення величезної кількості бізнесу.
Згідно лише з офіційними даними, "могилізація" зачепила понад третину всіх підприємств, включаючи приватні. 6% російських компаній вже закрилися через економічне падіння та мобілізацію спеціалістів, а 60% – переживають падіння доходів та перебувають у кризовій ситуації.
Далі буде лише гірше
Оскільки ж сама мобілізація попри всі заяви Путіна не закінчилася, а найближчими місяцями Росія остаточно втратить левову частку своїх нафтодоходів, про хоча б натяк на якусь економічну стабільність населенню країни-терористки варто забути. Витрати на військо та підтримання бойових дій лише зростатимуть, тоді як доходи показуватимуть від'ємний зріст.
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Як довго приватні та державні компанії будуть здатні працювати собі у мінус, невідомо. Однак цілком логічно, що протягом кількох місяців ситуація вийде з-під контролю влади, а Росію захлине величезна хвиля скорочень та банкрутств. Загасити цю пожежу не зможе жодна Набіулліна, бо для державної пітримки бізнесу доведеться вливати десятки трильйонів доларів, яких у Росії просто немає. То ж після закінчення резервних фондів Путіну та всім росіянам доведеться жити виключно на ті доходи, які будуть доступні московитам, годувати сотні тисяч безробітних та хоча б якось підтримувати пенсіонерів. А це вже буде геть інше існування.