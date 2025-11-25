У Молдові російський безпілотник упав на будинок: загалом над країною їх було 6

У Молдові 25 листопада російський безпілотник упав на будиночок сторожа саду. Сталося це під час атаки Росії на Україну.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Молдови.

Що відомо про дрон, який впав у Молдові?

Інцидент стався вранці у населеному пункті Кухурештій-де-Жос Флорештського району.

У поліції Молдови повідомляли, що на місце одразу виїхали вибухотехніки. Місце оточили, а людей звідти евакуювали.

Згодом правоохоронці розповіли, що це дрон типу "Гербера" російського виробництва. Вибухового заряду він не мав.

Припускають, що його росіяни могли використовувати для дезінформації, спостереження та збору інформації, а також для транспортування вибухових речовин.

Загалом, за словами міноборони Молдови, у повітряному просторі було зафіксовано 6 дронів. Один із них рухався у напрямку державного кордону з Румунією на висоті близько 1500 метрів.

Дрони фіксували у Румунії