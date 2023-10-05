Кому Росія може "подарувати" свій газ: Крутихін назвав країни

Росія готова віддавати задарма свої природні ресурси, аби тільки привабити інвесторів. Така ціна за неспровоковану агресію проти України.

Експерт у галузі нафти та газу Михайло Крутихін розповів 24 Каналу, яка ситуація в країні-агресорці з видобутком нафти й газу.

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За його словами, іноземці погодились брати участь у двох проєктах з виробництва зрідженого природного газу, але лише за умови, що частка газу, пропорційна їхній участі, належатиме їм.

Ці проєкти звільнені від податків. Тобто, Росія "подарувала" китайцям, французам і "Новатек" цей газ,

– зазначив Крутихін.

До другого проєкту долучились також дві японські фірми.

Що ще може запропонувати Росія

"Це може бути дуже дешевий газ. Тепер його продають за 60–65% від тих цін, які Газпром міг би отримувати в Європі", – додав Крутихін.

Були моменти, коли в Європі тисячу кубометрів продавали за 1400 доларів, а Китай купував по "Силі Сибіру" по 140 доларів – удесятеро дешевше.

Однак китайці завжди казали, що не хочуть отримувати нафту та газ через транзитні країни, а тут маршрут через Монголію. Тому вони можуть не погодитись.

Що відбувається з російськими газом і нафтою: дивіться відео 24 Каналу

Яка ситуація з російськими природними ресурсами