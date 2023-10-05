Кому Росія може "подарувати" свій газ: Крутихін назвав країни
Росія готова віддавати задарма свої природні ресурси, аби тільки привабити інвесторів. Така ціна за неспровоковану агресію проти України.
Експерт у галузі нафти та газу Михайло Крутихін розповів 24 Каналу, яка ситуація в країні-агресорці з видобутком нафти й газу.
До вашої уваги Три потужні нафтогазові компанії з Китаю отримали статус спонсорів війни: що про них відомо
За його словами, іноземці погодились брати участь у двох проєктах з виробництва зрідженого природного газу, але лише за умови, що частка газу, пропорційна їхній участі, належатиме їм.
Ці проєкти звільнені від податків. Тобто, Росія "подарувала" китайцям, французам і "Новатек" цей газ,
– зазначив Крутихін.
До другого проєкту долучились також дві японські фірми.
Що ще може запропонувати Росія
"Це може бути дуже дешевий газ. Тепер його продають за 60–65% від тих цін, які Газпром міг би отримувати в Європі", – додав Крутихін.
Були моменти, коли в Європі тисячу кубометрів продавали за 1400 доларів, а Китай купував по "Силі Сибіру" по 140 доларів – удесятеро дешевше.
Однак китайці завжди казали, що не хочуть отримувати нафту та газ через транзитні країни, а тут маршрут через Монголію. Тому вони можуть не погодитись.
Що відбувається з російськими газом і нафтою: дивіться відео 24 Каналу
Яка ситуація з російськими природними ресурсами
- Через невигідні умови нафтові компанії почали масово закривати російські АЗС. Унаслідок цього у країні-агресорці загострюється дефіцит пального.
- Крім того, прибутки Газпрому скоротились і продовжують падати. Із січня по червень 2023 року видобуток становив 179,45 мільярда кубометрів, що на 24,7% нижче, ніж за аналогічний період 2022-го.
- Водночас розслідування Bloomberg свідчить про те, що російську нафту досі купують у Європі, попри запроваджені санкції. Дві третини енергоресурсів переправляють на кораблях, які належать державам G7 або їхнім союзникам.