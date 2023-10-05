Кому Россия может "подарить" свой газ: Крутыхин назвал страны
Россия готова отдавать даром свои природные ресурсы, лишь бы привлечь инвесторов. Такова цена за неспровоцированную агрессию против Украины.
Эксперт в области нефти и газа Михаил Крутыхин рассказал 24 Каналу, какая ситуация в стране-агрессоре с добычей нефти и газа.
Вашему вниманию Три мощных нефтегазовых компании из Китая получили статус спонсоров войны: что о них известно
По его словам, иностранцы согласились участвовать в двух проектах по производству сжиженного природного газа, но только при условии, что доля газа, пропорциональная их участию, будет принадлежать им.
Эти проекты освобождены от налогов. То есть, Россия "подарила" китайцам, французам и "Новатэк" этот газ,
– отметил Крутихин.
Ко второму проекту присоединились также две японские фирмы.
Что еще может предложить Россия
"Это может быть очень дешевый газ. Теперь его продают за 60–65% тех цен, которые Газпром мог бы получать в Европе", – добавил Крутихин.
Были моменты, когда в Европе тысячу кубометров продавали за 1400 долларов, а Китай покупал по "Силе Сибири" по 140 долларов – в десять раз дешевле.
Однако китайцы всегда говорили, что не хотят получать нефть и газ через транзитные страны, а тут маршрут через Монголию. Потому они могут не согласиться.
Что происходит с российскими газом и нефтью: смотрите видео 24 Канала
Какая ситуация с российскими природными ресурсами
- Из-за невыгодных условий нефтяные компании начали массово закрывать российские АЗС. В результате этого в стране-агрессоре обостряется дефицит горючего.
- Кроме того, доходы Газпрома сократились и продолжают падать. С января по июнь 2023 года добыча составила 179,45 миллиарда кубометров, что на 24,7% ниже, чем за аналогичный период 2022-го.
- В то же время расследование Bloomberg свидетельствует о том, что российскую нефть до сих пор покупают в Европе, несмотря на введенные санкции. Две трети энергоресурсов переправляются на кораблях, принадлежащих государствам G7 или их союзникам.