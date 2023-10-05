Эксперт в области нефти и газа Михаил Крутыхин рассказал 24 Каналу, какая ситуация в стране-агрессоре с добычей нефти и газа.

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По его словам, иностранцы согласились участвовать в двух проектах по производству сжиженного природного газа, но только при условии, что доля газа, пропорциональная их участию, будет принадлежать им.

Эти проекты освобождены от налогов. То есть, Россия "подарила" китайцам, французам и "Новатэк" этот газ,

– отметил Крутихин.

Ко второму проекту присоединились также две японские фирмы.

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"Это может быть очень дешевый газ. Теперь его продают за 60–65% тех цен, которые Газпром мог бы получать в Европе", – добавил Крутихин.

Были моменты, когда в Европе тысячу кубометров продавали за 1400 долларов, а Китай покупал по "Силе Сибири" по 140 долларов – в десять раз дешевле.

Однако китайцы всегда говорили, что не хотят получать нефть и газ через транзитные страны, а тут маршрут через Монголию. Потому они могут не согласиться.

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