Канада погодилась на передачу Німеччині відремонтованої турбіни для "Північного потоку"

Канада погодилася на те, щоб передати Німеччині турбіну Siemens. Вона потрібна для того, щоб відновити повноцінну роботу російського газогону "Північний потік".

Дозвіл видали після тривалих обговорень з європейськими союзниками та з Міжнародним енергетичним агентством. Про це заявив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон.

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За відсутності необхідного постачання природного газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів. Німці будуть під загрозою того, що з наближенням зими не зможуть опалювати свої будинки,

– мовиться у поясненні.

Перед тим німецькі посадовці закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну. Були страхи, що Росія використає цю проблему, щоб закрити "Північний потік". Це могло б позбавити Німеччину здатності заповнити свої резервуари, щоб зберігати газ перед зимою.

Позиція України

Наша держава після ухвалення заяви ще не реагувала на неї. Але до цього були заклики, щоб не повертати газову турбіну "Газпрому" росії для поставок природного газу Німеччині. Адже такі дії суперечать санкціям проти агресора.

Водночас ЗМІ посилались на слова джерел у Міністерстві енергетики України. Вони також наголошували, що у випадку схвалення такого рішення, наша держава звернеться до європейських колег. Їх проситимуть переглянути підхід виконання Угоди про санкції проти росії.

Схвальне рішення Канади навіть називали прецедентом для того, щоб дві країни обійшли санкції проти росії.

Водночас також джерела, але в уряді Канади, запевняли, що разом із Німеччиною вони не хочуть, щоб турбіна стала для росії приводом припинити постачати газ по газопроводу "Північний потік-1".

Газовий шантаж росії

російський "Газпром" на 40% обмежив потоки через "Північний потік". Мовляв, це все через технічні проблеми на балтійській станції. Як наслідок, "Газпром" міг забезпечити транспортування лише 100 мільйонів кубометрів газу на добу. Зазвичай було 167 мільйонів.

Експерти ж не вірили в технічні проблеми і запевняли, що такими діями кремль шантажує ЄС, щоб врятуватися від санкцій. росія відчайдушно перелякана і намагається врятуватися від санкцій будь-яким чином. Та за порушення контракту передбачені штрафні санкції, але росія все одно йде на такі кроки.

А от "Північний потік-2" з початку війни взагалі заблокували, звівши всі зусилля щодо його запеску нанівець. Ексміністр закордонних справ і економіки Німеччини Зігмар Габріель визнавав свої помилки щодо цього газопроводу. Зокрема те, що він не прислухався до інших партнерів.

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