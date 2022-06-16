Про це 24 каналу повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, Росія вдається до шантажу.

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"І якщо раніше цей шантаж розповсюджувався лише на збутовий ринок і ті обмеження, які були поза контрактом, то зараз Росія перейшла межу і почала обмежувати навіть свої контрактні зобов’язання", – наголосив експерт.

Омельченко каже, що Росія відчайдушно перелякана і намагається врятуватися від санкцій будь-яким чином.

Він запевнив, що за порушення контракту передбачені штрафні санкції, але Росія все одно йде на такі кроки.

Мабуть, не зважаючи на весь награний оптимізм Кремля, ніби санкції їм не шкодять, там розуміють, що ці обмеження поступово приведуть до краху російської економіки,

– пояснив експерт.

Омельченко розповів, що це вперше за все існування Росія вдалася до того, що напряму порушує контрактні зобов'язання по відношенню до своїх європейських споживачів.

"І не просто для Польщі чи Чехії, які стоять на жорсткій проукраїнській позиції, а й для, зокрема Німеччини. І це у Кремлі роблять попри те, що деякі компанії погодилися платити за газ рублями. Це говорить про те, що Росія перебуває у відчаї", – вважає він.

Чи не змусить це Європу запустити "Північний потік-2"? На думку експерта, така мета для Росії не пріоритетна.

Вони насамперед хочуть за рахунок шантажу змусити ЄС відмовитися від санкцій проти Росії, а також від поставок зброї в Україну. Це дві головні мети для Росії. А "Північний потік-2" наразі для Кремля не є критичним, – відповів він

За словами Омельченка, це призведе до зворотного ефекту і європейські країни не піддадуться на шантаж, а навпаки – пришвидшать своє "звільнення" від російського газу.

Омельченко каже, що Кремль намагається врятуватися від санкцій:

Довідка! "Північний потік" транспортує газ з Росії до Німеччини з 2011 року. Він проходить через акваторію Балтійського моря. Пропускна спроможність газопроводу становить 55 мільярдів кубометрів на рік, а загальна довжина сягає 1 224 кілометри.



Водночас після повномасштабного вторгнення Росії на територію України припинили будівництво й сертифікацію "Північного потоку-2". Відповідне рішення ухвалила Німеччина.

До слова, наприкінці травня генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Україна вимагає або повної зупинки, або бодай різкого скорочення транспортування газу "Північним потоком".

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