Об этом 24 каналу сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, Россия прибегает к шантажу.

Тема "Технические проблемы": Россия снижает аж на 40% транспортировки газа через "Северный поток"

"И если раньше этот шантаж распространялся только на сбытовый рынок и те ограничения, которые были вне контракта, то сейчас Россия пересекла границу и начала ограничивать даже свои контрактные обязательства", - подчеркнул эксперт.

Омельченко говорит, что Россия отчаянно испугана и пытается спастись от санкций любым образом.

Он заверил, что за нарушение контракта предусмотрены штрафные санкции, но Россия все равно идет на подобные шаги.

Видимо, несмотря на весь наигранный оптимизм Кремля, будто санкции им не вредят, там понимают, что эти ограничения постепенно приведут к краху российской экономики.

– объяснил эксперт.

Омельченко рассказал, что это впервые за все существование Россия прибегла к тому, что напрямую нарушает контрактные обязательства по отношению к своим европейским потребителям.

"И не просто для Польши или Чехии, которые стоят на жесткой проукраинской позиции, но и для, в частности, Германии. И это в Кремле делают несмотря на то, что некоторые компании согласились платить за газ рублями. Это говорит о том, что Россия находится в отчаянии. ", – считает он.

Не заставит ли это Европу запустить "Северный поток-2"? По мнению эксперта, подобная цель для России не приоритетна.

Они, в первую очередь, хотят за счет шантажа заставить ЕС отказаться от санкций против России, а также от поставок оружия в Украину. Это две главные цели для России. А "Северный поток-2" пока для Кремля не является критическим, – ответил он

По словам Омельченко, это приведет к обратному эффекту и европейские страны не поддадутся на шантаж, а наоборот – ускорят свое "освобождение" от российского газа.

Омельченко говорит, что Кремль пытается спастись от санкций:

Справка! "Северный поток" транспортирует газ из России в Германию с 2011 года. Он проходит через акваторию Балтийского моря. Пропускная способность газопровода составляет 55 миллиардов кубометров в год, а общая длина достигает 1224 километра.



В то же время, после полномасштабного вторжения России на территорию Украины прекратили строительство и сертификацию "Северного потока-2". Соответствующее решение было принято Германией.

К слову, в конце мая генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина требует либо полной остановки, либо хотя бы резкого сокращения транспортировки газа по "Северному потоку".

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