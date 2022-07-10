Канада согласилась на передачу Германии отремонтированной турбины для "Северного потока"

Канада согласилась на то, чтобы передать Германии турбину Siemens. Она нужна для того, чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода "Северный поток".

Разрешение выдали после длительных обсуждений с европейскими союзниками и Международным энергетическим агентством. Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

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При отсутствии необходимого снабжения природным газом экономика Германии пострадает от значительных трудностей. Немцы будут под угрозой того, что с приближением зимы не смогут отапливать свои дома,

– говорится в объяснении.

До этого немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину. Были страхи, что Россия использует эту проблему, чтобы закрыть "Северный поток". Это могло бы лишить Германию возможности заполнить свои резервуары, чтобы хранить газ перед зимой.

Позиция Украины

Наше государство после принятия заявления еще не реагировало на него. Но до этого были призывы, чтобы не возвращать газовую турбину "Газпрому" россии для поставок газа в Германию. Ведь подобные действия противоречат санкциям против агрессора.

В то же время, СМИ ссылались на слова источников в Министерстве энергетики Украины. Они также отмечали, что в случае принятия такого решения, наше государство обратится к европейским коллегам. Их будут просить пересмотреть подход выполнения Соглашения о санкциях против России.

Одобрительное решение Канады даже называли прецедентом для того, чтобы две страны обошли санкции против России.

В то же время источники, но в правительстве Канады, уверяли, что вместе с Германией они не хотят, чтобы турбина стала для России поводом прекратить поставлять газ по газопроводу "Северный поток-1".

Газовый шантаж россии

российский "Газпром" на 40% ограничил потоки из-за "Северного потока". Мол, это все из-за технических проблем на балтийской станции. Как следствие, "Газпром" мог обеспечить транспортировку всего 100 миллионов кубометров газа в сутки. Обычно было 167 миллионов человек.

Эксперты же не верили в технические проблемы и уверяли, что такими действиями кремль шантажирует ЕС, чтобы спастись от санкций. россия отчаянно испугана и пытается спастись от санкций каким-либо образом. Но за нарушение контракта предусмотрены штрафные санкции, но Россия все равно идет на такие шаги.

А вот "Северный поток-2" с начала войны вообще заблокировали, сведя все усилия по его запуску насмарку. Эксминистр иностранных дел и экономики Германии Зигмар Габриэль признавал свои ошибки по этому газопроводу. В частности, то, что он не прислушивался к другим партнерам.

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