Російський газ для Європи є загрозою: чому деякі компанії просто вимушені платити агресору

Наприкінці 2024 року має припинитись транзит російського газу територією України за п'ятирічною угодою. Однак частина європейських компаній має довтермінові контракти до 2035–2040 років.

Наразі немає технічної змоги розірвати ці контракти, сказав 24 Каналу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Для цього має бути політичний привід – введення санкцій проти "Газпрому" чи російського газу в цілому.

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"Тому що "Газпром" піде в Стокгольмський арбітраж і відсудить у них багато мільярдів доларів. Тому ці компанії далі працюють за давно підписаними контрактами", – пояснив Харченко.

Ці компанії неодноразово заявляли, що потребують політичного рішення, але цього рішення від ЄС досі немає.

Водночас Європа вже технічно незалежна від російського газу

Натепер спільними зусиллями Європа взагалі не потребує російського газу, з технічного погляду. Зокрема, велику роль у цьому відіграла Німеччина, яка знайшла альтернативи й організувала транспортування.

Багато зроблено практичного передусім з європейського боку, щоб убезпечити Європу від загрози російського газу. Російський газ тепер становить загрозу для Європи, це добре розуміють у багатьох країнах,

– констатував Харченко.

На думку директора Центру досліджень енергетики, подальша доля транзиту вже вирішена – жодних контрактів із "Газпромом". Надалі потрібно виключити росіян із процесу перемовин і працювати з європейськими партнерами.

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