Российский газ для Европы является угрозой: почему некоторые компании просто вынуждены платить агрессору

В конце 2024 года должен прекратиться транзит российского газа территорией Украины по пятилетнему соглашению. Однако часть европейских компаний имеет долгосрочные контракты до 2035–2040 годов.

Сейчас нет технической возможности разорвать эти контракты, сказал 24 Каналу директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Для этого должен быть политический повод – введение санкций против "Газпрома" или российского газа в целом.

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"Потому что "Газпром" пойдет в Стокгольмский арбитраж и отсудит у них много миллиардов долларов. Поэтому эти компании дальше работают по давно подписанным контрактам", – объяснил Харченко.

Эти компании неоднократно заявляли, что нуждаются в политическом решении, но этого решения от ЕС до сих пор нет.

В то же время Европа уже технически независима от российского газа

На данный момент совместными усилиями Европа вообще не нуждается в российском газе, с технической точки зрения. В частности, большую роль в этом сыграла Германия, которая нашла альтернативы и организовала транспортировку.

Много сделано практического прежде всего с европейской стороны, чтобы обезопасить Европу от угрозы российского газа. Российский газ теперь представляет угрозу для Европы, это хорошо понимают во многих странах,

– констатировал Харченко.

По мнению директора Центра исследований энергетики, дальнейшая судьба транзита уже решена – никаких контрактов с "Газпромом". В дальнейшем нужно исключить россиян из процесса переговоров и работать с европейскими партнерами.

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