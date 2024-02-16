Сейчас нет технической возможности разорвать эти контракты, сказал 24 Каналу директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Для этого должен быть политический повод – введение санкций против "Газпрома" или российского газа в целом.

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"Потому что "Газпром" пойдет в Стокгольмский арбитраж и отсудит у них много миллиардов долларов. Поэтому эти компании дальше работают по давно подписанным контрактам", – объяснил Харченко.

Эти компании неоднократно заявляли, что нуждаются в политическом решении, но этого решения от ЕС до сих пор нет.

В то же время Европа уже технически независима от российского газа

На данный момент совместными усилиями Европа вообще не нуждается в российском газе, с технической точки зрения. В частности, большую роль в этом сыграла Германия, которая нашла альтернативы и организовала транспортировку.

Много сделано практического прежде всего с европейской стороны, чтобы обезопасить Европу от угрозы российского газа. Российский газ теперь представляет угрозу для Европы, это хорошо понимают во многих странах,

– констатировал Харченко.

По мнению директора Центра исследований энергетики, дальнейшая судьба транзита уже решена – никаких контрактов с "Газпромом". В дальнейшем нужно исключить россиян из процесса переговоров и работать с европейскими партнерами.

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