Ворожий бомбардувальник "випадково" скинув ФАБ на Енгельс Саратовської області. Інцидент стався в неділю, 12 жовтня, в полі поблизу села Квасниківка.

Місцева влада наразі замовчує цей інцидент. Про таке стало відомо з телеграм-каналу "ASTRA", передає 24 Канал.

Що відомо про падіння бомби в Енгельсі?

Населений пункт Квасниківка входить до складу міста Енгельс. Саме там днями із російського літака нештатно впала авіаційна бомба (ФАБ-500.

За даними з джерел у російських екстрених службах, снаряд не розірвався, постраждалих немає.

До слова, у місті Енгельс розташований російський військовий аеродром, який є ключовою базою стратегічної авіації Росії.

Генштаб інформував, що зокрема звідси злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.

За інформацією ASTRA, з початку 2025 року щонайменше 126 авіабом і ще три ракети впали з російських літаків на території країни-агресора та на окупованих землях України.

Водночас у 2024 році на ці території впало щонайменше 165 авіабомб ФАБ.

Для протидії українській ППО російська армія почала оснащувати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такої модернізації на бомбах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяє запускати їх із території Росії.



Російський аеродром в Енгельсі / Фото з телеграм-каналу УС

Однак через недосконалість системи бомби не завжди долітають до цілей і падають на російські території.

Влада намагається максимально приховувати такі випадки, а коли від падіння російських авіабомб страждають мирні жителі, вони заявляють, що причина в атаках ЗСУ.

