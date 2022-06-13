"Російський McDonald's" вкрав логотип у португальського виробника кормів для тварин

Логотип для російської мережі фастфуду "Смачно і крапка", яка прийшла на заміну McDonald's, вкрали у португальської компанії Matosmix.

Росіяни вкрали логотип

Журналіст зазначив, що ця компанія займається кормом для тварин. Та додав, що проти росіян не потрібна ніяка пропаганда, бо вони самі себе компроментують.

Читайте також: У Росії замість McDonald's відкрили "Вкусно і точка": з меню, таць і форми стерли старі символи

Так, це не жарт... Давно говорю, що ніяка антиросійська пропаганда не потрібна. Вони чудово справляються самі, без сторонньої допомоги,

– написав журналіст.

Логотипи майже ідентичні – у них однакові графічні елементи. Розрізняються лише їхній колір та пропорції.

До цього користувачі соцмереж вже звертали увагу на схожість логотипа "Смачно і крапка" з іншими відомими брендами. Найбільше творчість російських дизайнерів нагадує емблему звукозаписної фірми Warner Music Group та мережі автозаправок WOG.

Змінили лише назви

З мережею фастфудів "Смачно і крапка" росіяни знову довели, що насправді не вміють придумати щось своє нове та унікальне. Адже меню російської копії залишилось таким же, як і було в McDonald's. Навіть назви страв майже не змінили – просто прибрали приставку "Мак".

Не отримали й працівники нового закладу іншої форми – всі отримали старий одяг, який залишився у спадок від McDonald's. Ба більше, з меню, таць та форми McDonald's просто стерли старі символи. При цьому знищувати значки мусили самі працівники. У соцмережах вони давали один одному поради, як це ефективніше зробити.

Як McDonald's пішов з Росії