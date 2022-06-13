Росіяни вкрали логотип

Журналіст зазначив, що ця компанія займається кормом для тварин. Та додав, що проти росіян не потрібна ніяка пропаганда, бо вони самі себе компроментують.

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Так, це не жарт... Давно говорю, що ніяка антиросійська пропаганда не потрібна. Вони чудово справляються самі, без сторонньої допомоги,

– написав журналіст.

Логотипи майже ідентичні – у них однакові графічні елементи. Розрізняються лише їхній колір та пропорції.

До цього користувачі соцмереж вже звертали увагу на схожість логотипа "Смачно і крапка" з іншими відомими брендами. Найбільше творчість російських дизайнерів нагадує емблему звукозаписної фірми Warner Music Group та мережі автозаправок WOG.

Змінили лише назви

З мережею фастфудів "Смачно і крапка" росіяни знову довели, що насправді не вміють придумати щось своє нове та унікальне. Адже меню російської копії залишилось таким же, як і було в McDonald's. Навіть назви страв майже не змінили – просто прибрали приставку "Мак".

Не отримали й працівники нового закладу іншої форми – всі отримали старий одяг, який залишився у спадок від McDonald's. Ба більше, з меню, таць та форми McDonald's просто стерли старі символи. При цьому знищувати значки мусили самі працівники. У соцмережах вони давали один одному поради, як це ефективніше зробити.

Як McDonald's пішов з Росії