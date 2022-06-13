Россияне украли логотип

Журналист отметил, что компания занимается кормом для животных. Но добавил, что против россиян не нужна никакая пропаганда, потому что они сами себя компрометируют.

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Да, это не шутка... Давно говорю, что никакая антироссийская пропаганда не нужна. Они отлично справляются сами, без посторонней помощи,

– написал журналист.

Логотипы почти идентичны – у них одинаковые графические элементы. Различаются только цвет и пропорции.

До этого пользователи соцсетей уже обращали внимание на схожесть логотипа "Вкусно и точка" с другими известными брендами. Больше всего творчество российских дизайнеров напоминает эмблему звукозаписывающей фирмы Warner Music Group и сети автозаправок WOG.

Изменили только названия

С сетью фастфудов "Вкусно и точка" россияне снова доказали, что на самом деле не умеют придумать что-нибудь свое новое и уникальное. Ведь меню российской копии осталось таким же, как было в McDonald's. Даже названия блюд почти не изменили – просто убрали приставку "Мак".

Не получили и работники нового заведения другой формы – все получили старую одежду, которая осталась в наследство от McDonald's. Более того, из меню, подносов и формы McDonald's просто стерли старые символы. При этом уничтожать значки должны были сами работники. В соцсетях они давали друг другу советы, как это более эффективно сделать.

Как McDonald's ушел из России