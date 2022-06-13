Россияне украли логотип
Журналист отметил, что компания занимается кормом для животных. Но добавил, что против россиян не нужна никакая пропаганда, потому что они сами себя компрометируют.
Читайте также: В России вместо McDonald's открыли "Смачно и точка": из меню, подносов и формы стерли старые символы
Да, это не шутка... Давно говорю, что никакая антироссийская пропаганда не нужна. Они отлично справляются сами, без посторонней помощи,
– написал журналист.
Логотипы почти идентичны – у них одинаковые графические элементы. Различаются только цвет и пропорции.
До этого пользователи соцсетей уже обращали внимание на схожесть логотипа "Вкусно и точка" с другими известными брендами. Больше всего творчество российских дизайнеров напоминает эмблему звукозаписывающей фирмы Warner Music Group и сети автозаправок WOG.
Изменили только названия
С сетью фастфудов "Вкусно и точка" россияне снова доказали, что на самом деле не умеют придумать что-нибудь свое новое и уникальное. Ведь меню российской копии осталось таким же, как было в McDonald's. Даже названия блюд почти не изменили – просто убрали приставку "Мак".
Не получили и работники нового заведения другой формы – все получили старую одежду, которая осталась в наследство от McDonald's. Более того, из меню, подносов и формы McDonald's просто стерли старые символы. При этом уничтожать значки должны были сами работники. В соцсетях они давали друг другу советы, как это более эффективно сделать.
Как McDonald's ушел из России
- Сначала компания закрыла заведения, но зарплату сотрудники получали. Затем все поняли, что война надолго и компания продала российскую сеть партнеру , текущему лицензиату Александру Говору. Бизнесмен до этого управлял 25 ресторанами в России. Договор купли-продажи предусматривает сохранность рабочих мест за персоналом как минимум 2 года.
- В последний день делать ресторан россияне выискивались в огромные очереди, люди продавали бургеры даже через интернет.