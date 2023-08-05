Перевозив паливо для окупантів: що відомо про уражений дроном російський танкер SIG

У районі Керченської протоки в ніч на 5 серпня після атаки підводного дрона отримав пробоїну російський танкер SIG. Танкер раніше перевозив авіаційне паливо з окупованого Криму до Сирії, за що на нього США наклали санкції.

Як повідомили у СБУ, спецоперація відбувалася за "класичним сценарієм". Для атаки українська спецслужба використала надводний безпілотник, начинений 450 кілограма тротилу.

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Спецоперацію СБУ провела разом із Військово-морськими силами ЗСУ. При цьому вона відбулася саме в територіальних водах України.

Один із найпотужніших нафтових танкерів

Танкер SIG збудували 2014 року. Це один із найбільших потужних нафтових танкерів Росії, після влучання дрона танкер почав тонути.



Sig – комерційний танкер, який ходить під прапором Росії / Фото vesselfinder.com

Довідка. SIG IMO: 9735335 – комерційний танкер, який збудували 2014 року. Це один із найбільших потужних нафтових танкерів Росії, має порт приписки Санкт-Петербург. Він доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що був включений США в санкційні списки.



Танкер не є цивільним судном, і підпадає під заборону Міноборони України на перевезення вантажів військового призначення.

Після влучання дрона танкер почав тонути

Російські телеграм-канали з посиланням на федеральне агентство морського та річкового транспорту пишуть, що танкер отримав пробоїну. Вона утворилася в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту. Коли по судну поцілив дрон, воно перебувало на південному підході до незаконно збудованого мосту через Керченську протоку.

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Водночас пропагандистські ЗМІ стверджують, що танкер на плаву. Хоча з нього відкачують воду.

На фото, опублікованих в мережі, видно, що вода набралася всередині судна. Вказано, що на момент удару на танкері було 11 осіб, однак про постраждалих не повідомляється.

! Раніше Міноборони України попередило, що з 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку портів Росії та українських портів, які розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.