Перевозив паливо для окупантів: що відомо про уражений дроном російський танкер SIG
У районі Керченської протоки в ніч на 5 серпня після атаки підводного дрона отримав пробоїну російський танкер SIG. Танкер раніше перевозив авіаційне паливо з окупованого Криму до Сирії, за що на нього США наклали санкції.
Як повідомили у СБУ, спецоперація відбувалася за "класичним сценарієм". Для атаки українська спецслужба використала надводний безпілотник, начинений 450 кілограма тротилу.
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Спецоперацію СБУ провела разом із Військово-морськими силами ЗСУ. При цьому вона відбулася саме в територіальних водах України.
Один із найпотужніших нафтових танкерів
Танкер SIG збудували 2014 року. Це один із найбільших потужних нафтових танкерів Росії, після влучання дрона танкер почав тонути.
Sig – комерційний танкер, який ходить під прапором Росії / Фото vesselfinder.com
Довідка. SIG IMO: 9735335 – комерційний танкер, який збудували 2014 року. Це один із найбільших потужних нафтових танкерів Росії, має порт приписки Санкт-Петербург. Він доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що був включений США в санкційні списки.
Танкер не є цивільним судном, і підпадає під заборону Міноборони України на перевезення вантажів військового призначення.
Після влучання дрона танкер почав тонути
Російські телеграм-канали з посиланням на федеральне агентство морського та річкового транспорту пишуть, що танкер отримав пробоїну. Вона утворилася в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту. Коли по судну поцілив дрон, воно перебувало на південному підході до незаконно збудованого мосту через Керченську протоку.
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Водночас пропагандистські ЗМІ стверджують, що танкер на плаву. Хоча з нього відкачують воду.
На фото, опублікованих в мережі, видно, що вода набралася всередині судна. Вказано, що на момент удару на танкері було 11 осіб, однак про постраждалих не повідомляється.