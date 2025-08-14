Прикордонники та розвідка моніторять підготовку масштабних військових навчань "Захід-2025" на кордоні з Україною. Пік маневрів російсько–білоруських військ очікується восени.

Ситуація на північному напрямку може ускладнитися. Про це стало відомо із заяви речника ДПСУ Андрія Демченка в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Чи є загроза для України?

У Держприкордонслужбі повідомили, що українські військові уважно відстежують підготовку до російсько – білоруських військових навчань "Захід-2025", які заплановані на осінь.

Головним завданням розвідки та прикордонників наразі є збір максимально детальної інформації про кількість особового складу та техніки, які Росія може залучити до цих маневрів.

За його словами, на цей момент загроза з Боку Білорусі відсутня. Однак рівень потенційної небезпеки може зрости, коли військові навчання перейдуть в активну фазу.

6 серпня до Білорусі прибув перший ешелон із російськими військовими та технікою. Військовослужбовці братимуть участь у спільних навчаннях "Захід-2025", старт яких відбудеться у вересні.

До слова, Демченко також наголошував, що усі українські підрозділи на цій ділянці перебувають у постійній готовності до будь-якого розвитку подій.