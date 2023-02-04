В ISW пояснили, навіщо Путін маніпулює "терористичними рівнями" у прикордонних регіонах Росії
Джерело:ISW
Напередодні у Брянській та Курській області продовжили "жовтий" рівень терористичної загрози на невизначений термін. Кремль маніпулює вкидами про "тероризм" та "загрозу Росії" у власних інтересах.
Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Фахівці зазначають, що таке штучне створення загрози направлене на боротьбу з внутрішнім невдоволенням частини населення щодо війни та підтримкою байок пропаганди.
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Для боротьби з партизанами та залякування населення: ІПСО про "загрозу безпеці"
Владімір Путін 31 січня підписав указ, який дозволяє спрощено вводити на невизначений термін підвищений "терористичний рівень" в країні. Після цього Брянська та Курська області 3 лютого повідомили про продовження "жовтого" рівня терористичної небезпеки.
Обґрунтували це необхідністю посилення заходів щодо захисту та оборони російської території. Ймовірно, такі дії спрямовані на те, щоб правоохоронці областей, не порушуючи закон, могли розправлятися з інодумцями, зокрема з партизанами.
Крім того, нагнітання ІПСО про "загрозу безпеці" Росії допомагатиме роботі пропагандистів й слугуватиме підґрунтям, аби забезпечити постійну підтримку російських операцій.
Російські чиновники продовжують увічнювати інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою російській безпеці через законодавчі маніпуляції,
– пояснюють аналітики.
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Новий "шоколадний" фейк російської пропаганди
- Нещодавно у Центрі стратегічних комунікацій розповіли про черговий російський фейк, згенерований пропагандистами. У мережі почали поширювати фото плитки шоколаду, яка має назву "Смерть Алешки".
- На обгортці шоколадки видно дитину у шоломі та з траурною стрічкою. ІПСО вже поширили такі пропагандисти – Анатолій Шарій, Роман Голованов, Руслан Осташко.
- Зауважимо, образ хлопчика Альоші з'явився у медіапросторі навесні 2022 року. Тоді росіяни активно розсилали відео, на якому восьмирічний Алєксєй Павліченко з Бєлгородської області бігає здовж траси у шоломофоні та вітає бронетехніку й окупантів, які їдуть до кордону з Україною.
- Відтоді Альошу активно використовують у роспропаганді. А для популяризації образу персонажа дитину організовували такі події – зустрічі хлопчика з російськими окупантами та фотосесії у військовій формі; подяка від міноборони Росії; екскурсія до школи з кадетським класом, переодягання у форму поліцейського; вступ до лав Юнармії; стінописи у різних містах Росії з Альошкою; перемога у конкурсі "Дети-герои", нагорода у Раді Федерації.
- У Центрі зазначають, що, ймовірно, російська влада цілеспрямовано використовувала хлопчика у поширенні своїх загарбницьких наративів. А шоколадка "Смерть Алешки" – частина цього плану, з метою використати хлопчика як емоційних тригер.