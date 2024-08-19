Підозрюваний у вбивствах екскомандир львівського "Беркута" вийшов з СІЗО під мільйонну заставу
Джерело:Роксолана Хмара
Під 1,2 мільйона гривень застави вийшов з СІЗО колишній командир львівського "Беркута". Йдеться про Ростислава Пацеляка, якого підозрюють у вбивствах під час Революції Гідності.
Про це повідомила вдова дисидента, Героя України Степана Хмари Роксолана, яка була на засіданні Печерського суду в Києві 16 серпня.
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Пацеляк вийшов з СІЗО під заставу
Роксолана Хмара зазначила, що суддя Константінова ухвалила рішення взяти колишнього командира "Беркута", який орудував на Майдані 18 лютого 2014 року, під варту, однак, з альтернативою у вигляді застави.
Вдова Степана Хмари також зауважила, що напередодні ДБР пред'явило Пацеляку нове обвинувачення, в якому фігурують 12 вбивств і 8 вогневих поранень.
Прокурори Супрун та Іванов (кращі з кращих, яким тиснув руку мій чоловік Степан Хмара), довели, що у цих вбивствах брав безпосередню участь командир львівського "Беркуту" Пацеляк,
– наголосила Роксолана Хмара.
Додала, що екскомандир має чинний російський паспорт, за що його позбавили громадянства України.
З 2014 року Пацеляк, якого навіть не обмежили в пересуваннях, хоча вже йшли по ньому суди, десятки разів їздив в Росію і навіть має дружні стосунки з офіцерами з Улан-Уде(пригадаймо Ірпінь і Бучу, адже саме буряти тут лютували найдужче). Адекватно пояснити причини своїх поїздок до ворожої держави не може. А також, нещодавно виявлено, що йому нараховується пенсія в Росії. Навіщо?! І за які заслуги, питання, мабуть, риторичні,
– підкреслила Роксолана Хмара.
Також жінка зазначила, що заставу в один мільйон вніс "якийсь Красулін з окупованого Донецька".
Інформацію про звільнення Пацеляка з СІЗО ZAXID.NET підтвердила речниця Київської прокуратури. Надія Максимець наголосила, що прокурори оскаржуватимуть це в апеляції.
У чому підозрюють Ростислава Пацеляка
У квітні 2024 року ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього командира Львівського батальйону міліції особливого призначення "Беркут" та помічника начальника штабу цього підрозділу. Їх затримали у 2023 році.
Встановлено, що 18 лютого 2014 року Ростислав Пацеляк і помічник начальника штабу безпосередньо сприяли вбивству 3 активістів, спричиненню тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості понад 100 учасникам акції протесту, зокрема, 10 — вогнепальні поранення.
Слідчі встановити, що командир львівського "Беркуту", діючи за вказівкою керівництва столичної міліції, віддав наказ підлеглим отримати патрони зі свинцевою картеччю, спорядити їх до помпових рушниць і вести невибіркову стрільбу по активістах допоки ця картеч не закінчиться.
Також правоохоронці з'ясували, що командир батальйону має громадянство Росії.
Джерело: ДБР