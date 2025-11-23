У Ростові агенти "АТЕШ" спалили локомотив окупантів, що мав везти припаси на фронт
- Агенти "АТЕШ" спалили електровоз у Ростові, що порушило графіки постачань на фронт.
- Знищення локомотиву сталося на тлі невдоволення російських військових через затримку зарплат.
Агенти "АТЕШ" спалили електровоз Росії у Ростові. Знищення локомотиву порушило графіки руху ешелонів з припасами на фронт.
Ростов-на-Дону – головний розподільчий вузол Південного і Східного угрупування військ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "АТЕШ".
Як партизани спалили російський локомотив у Ростові?
Агенти "АТЕШ" провели успішну диверсію в Ростові-на-Дону. Вони спалили електровоз, який мав перевозити військові вантажі.
Агенти у залізничних військах Росії розгнівані на затримку зарплат за участь у "СВО" і передають інформацію українським силам. Вони проводять диверсії, саботажі, що порушує ланцюги поставок на фронт.
У Ростові спалили локомотив російських військових: дивіться відео
Ростов-на-Дону – головний розподільчий вузол Південного і Східного угрупування військ. Знищення локомотиву порушило графіки перевезень військових вантажів.
Дрони атакували Московську область
Дрони атакували Шатуру у Московській області, під ударом опинилася ГРЕС, яка є однією з найстаріших електростанцій у Росії.
Вона забезпечує енергією і теплом Московську область. Попередньо горить вузол видачі потужності ГРЕС.