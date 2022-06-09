Розгін "студентського Майдану": суд дозволив розслідування щодо посіпаки Януковича

Суд дозволив спеціальне розслідування стосовно ексзаступника Секретаря РНБО часів Януковича Володимира Сівковича. Справа стосується розгону "студентського Майдану".

Чиновнику інкримінують перешкоджання проведенню мирних зборів людей та перевищення службових повноважень.

До теми Суд завершив розгляд справи про розстріл майданівців 20 лютого на Інститутській

Рішення надає право стороні обвинувачення провести досудове розслідування стосовно підозрюваного, який перебуває у розшуку – навіть за його відсутності.

Розгін Майдану

За даними слідства, 30 листопада 2013 року Сівкович організував і контролював насильницький розгін "беркутівцями" мирної акції на Майдані Незалежності в Києві. Влада хотіла перешкодити учасникам протесту, який був спрямований проти відмови вищого керівництва держави підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

У Державному бюро розслідувань стверджують, що Сівкович вступив у змову з колишнім головою Київської міської державної адміністрації та вплинув на начальника Головного управління МВС в його ж кабінеті. Сівкович нібито вмовив правоохоронця відати наказ працівникам міліції про розгін Майдану.

Нагадаємо, після цього міліцейські та військовослужбовці внутрішніх військ МВС поранили 127 громадян. Близько 300 учасників зборів насильно відтіснили від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі. При цьому силовики жорстко перевищували службові повноваження. Вони вчиняли насильство та використовували спеціальні засоби: кийки "ПР-73" та "Томфа" тощо.

До слова, самого Сівковича оголосили в міжнародний розшук ще 10 червня 2020 року.

Справи Майдану: що відомо

Злочини, які вчиняли під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "справу Майдану". Загалом відкрито близько 86 судових справ стосовно 176 людей.

Це стосується розгону студентів, незаконних дій силовиків під час акцій протесту 1 грудня, спроби розігнати Майдан вночі 11 грудня, а також убивств активістів у січні – лютому 2014 року.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова у лютому 2022 року визнала, що не всі справи Майдану вдалось розкрити, але над цим працюють. Родини Героїв Небесної Сотні роками чекають справедливості.

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