Разгон "студенческого Майдана": суд разрешил расследование в отношении пособника Януковича

Суд разрешил специальное расследование в отношении экс-заместителя Секретаря СНБО времен Януковича Владимира Сивковича. Дело касается разгона "студенческого Майдана".

Чиновнику инкриминируют препятствование проведению мирного собрания и превышение служебных полномочий.

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Решение дает право стороне обвинения провести досудебное расследование в отношении находящегося в розыске подозреваемого – даже при его отсутствии.

Разгон Майдана

По данным следствия, 30 ноября 2013 года Сивкович организовал и контролировал насильственный разгон "беркутовцами" мирной акции на Майдане Незалежности в Киеве. Власти хотели помешать участникам протеста, который был направлен против отказа высшего руководства государства подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В Государственном бюро расследований утверждают, что Сивкович вступил в сговор с бывшим главой Киевской городской государственной администрации и повлиял на начальника Главного управления МВД в его же кабинете. Сивкович якобы уговорил правоохранителя дать приказ работникам милиции о разгоне Майдана.

Напомним, после этого милицейские и военнослужащие внутренних войск МВД ранили 127 граждан. Около 300 участников собрания насильственно оттеснили от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади. При этом силовики жестко превосходили служебные возможности. Они совершали насилие и использовали специальные средства: дубинки "ПР-73" и "Томфа".

К слову, Сивковича объявили в международный розыск еще 10 июня 2020 года.

Дела Майдана: что известно

Преступления, совершаемые во время Революции Достоинства, условно объединены в одно великое "дело Майдана". Всего открыто около 86 судебных дел в отношении 176 человек.

Это касается разгона студентов, незаконных действий силовиков во время акций протеста 1 декабря, попытки разогнать Майдан ночью 11 декабря, а также убийства активистов в январе – феврале 2014 года.

Генпрокурор Ирина Венедиктова в феврале 2022 года признала , что не все дела Майдана удалось раскрыть, но над этим работают. Семьи Героев Небесной Сотни годами ждут справедливости.

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